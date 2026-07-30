Semar captura a "El Yukito", operador ligado al ‘Chapo Isidro’ en Sinaloa

Elementos de la Marina Armada de México lograron capturar a Rosario Fidel Angulo Soto, alias "El Yukito", presunto integrante de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, identificado como uno de los principales líderes de Los Beltrán Leyva.

El operativo se realizó por tierra y aire en la comunidad de El Zapote de los Cázarez, ubicada en la zona serrana del municipio de Mocorito, Sinaloa. "El Yukito" fue detenido al interior de un inmueble, donde también habrían sido capturadas otras personas, aunque las autoridades no han confirmado el número de asegurados.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, se trata de un hombre de complexión media, tez blanca, sin barba y sin bigote, quien al momento de su captura vestía playera negra, short blanco y tenis negros.

Foto: Especial.

¿Quién es "El Yukito"?

"El Yukito" es hijo de Fredy Angulo Soto, alias "El Yuko" o "El 09", quien durante varios años fue identificado como operador de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, actualmente se le vincula con la estructura de "El Chapo Isidro", considerado aliado de Los Mayos en la disputa que mantienen contra Los Chapitos.

En imágenes difundidas a través de redes sociales se pudo observar a un importante número de elementos de la Marina ingresando al inmueble donde se llevó a cabo el operativo. En otras grabaciones también se aprecia a varios hombres sometidos boca abajo, mientras un par de mujeres permanecían al fondo del lugar.

Operativo de la Semar contó con apoyo aéreo

Durante el despliegue, los elementos de la Marina fueron respaldados por un helicóptero Black Hawk y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales participaron en la extracción del detenido para trasladarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido un informe oficial sobre los resultados del operativo. Tampoco se ha precisado si las demás personas que aparecen en las imágenes fueron puestas a disposición del Ministerio Público o si únicamente quedaron bajo resguardo durante las acciones de seguridad.

La captura de "El Yukito" ocurre en medio de los operativos que las fuerzas federales mantienen en distintos municipios de Sinaloa, donde en los últimos meses se ha reforzado la presencia militar para debilitar las estructuras de los principales grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

*mcam