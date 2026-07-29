Les queda un mes de vida a las escuelas militarizadas en el país

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio un plazo de un mes a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México para revisar y retirar el reconocimiento a las escuelas que se ostenten como “militarizadas”, “militares”, “castrenses” o con cualquier otra denominación similar, a fin de que ninguna opere al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La instrucción, emitida por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, establece que antes del próximo 31 de agosto, fecha de arranque del nuevo ciclo escolar, las autoridades locales deberán verificar todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a instituciones educativas en sus respectivas entidades.

En caso de detectar planteles que continúen prestando servicios educativos bajo este tipo de denominaciones o modalidades, la SEP ordenó suspender sus actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.

Además, las autoridades deberán garantizar la entrega inmediata de toda la documentación escolar a los estudiantes afectados, incluidos certificados parciales o totales de estudios, para que puedan continuar su trayectoria académica en otra institución.

La dependencia también instruyó que las escuelas reintegren de manera inmediata los pagos realizados por las familias por conceptos pendientes de devengar, como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros servicios que no hayan sido prestados.

La medida forma parte del seguimiento al pronunciamiento emitido por la SEP el pasado 24 de julio sobre las instituciones que se promocionan como “militares” o “militarizadas”.

Mario Delgado afirmó que este tipo de modalidades son incompatibles con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que privilegia una formación humanista, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

“No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia”, dijo.

Agregó que la educación militar se circunscribe exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y únicamente puede ser impartida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con esta determinación, la SEP busca que, para el inicio del próximo ciclo escolar, ningún plantel del Sistema Educativo Nacional opere bajo denominaciones que hagan referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.