Fovissste abre créditos de vivienda para trabajadores de bajos ingresos

A partir de ahora, en todo el país, los trabajadores en activo y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que ganen entre uno y dos salarios mínimos y que no tengan casa propia podrán acceder a un crédito para adquirir una vivienda nueva, informó a Excélsior Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fovissste.

Enfatizó que los pagos de dichas viviendas, que serán construidas por la propia institución, serán fijos y oscilarán entre 2 mil y 4 mil pesos mensuales, dependiendo de los ingresos de los beneficiarios.

Añadió que, en breve, en la página oficial del Fovissste se pondrá en marcha una plataforma digital para el registro de las personas interesadas.

Va a ser un crédito a 30 años. Va a ser un crédito en pesos, con pagos fijos; no se van a incrementar, no hay UMAS. Si tienen la posibilidad, las personas van a poder adelantar o liquidar su crédito sin penalización.

Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fovissste. Foto: Karina Tejada.

"Además, si alguna persona llega a perder su trabajo, tiene derecho a una prórroga y, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros confiamos y creemos en el pueblo y sabemos que van a pagar su casa", señaló.

Fovissste construirá viviendas en la Ciudad de México

Tras 34 años de no construir viviendas, el pasado miércoles el Fovissste dio el banderazo de salida para la edificación de su primera unidad habitacional en Puebla, lo cual empezará a replicarse en todo el país, incluida la Ciudad de México, señaló Jabnely Maldonado.

Por ello, dijo, el objetivo para este año es iniciar la construcción de al menos 10 mil viviendas en diversas entidades, hasta llegar a una meta de un millón 800 mil casas.

Es justamente un día histórico en el que se empieza a construir. Es la primera piedra de todo el país, porque vamos a construir en todo el país. Aquí, en la ciudad, estamos viendo esa colaboración con la jefa de Gobierno de la CDMX para lograrlo".

El objetivo del Fovissste para este año es iniciar la construcción de al menos 10 mil viviendas en diversas entidades. Foto: Karina Tejada.

Las viviendas del Fovissste tendrán al menos 60 metros cuadrados

Jabnely Maldonado detalló que las casas que serán construidas por el Fovissste tendrán al menos 60 metros cuadrados.

Estarán dentro de unidades habitacionales ubicadas en zonas accesibles para los trabajadores y contarán con espacios recreativos, consultorio médico y una tienda SuperISSSTE.

La presidenta nos dijo que las nuevas viviendas tienen que ser de al menos 60 metros cuadrados. Además, tienen que estar bonitas para que una familia se pueda desarrollar y tenga calidad de vida, porque va a ser su espacio.

"Y todas las viviendas dentro de las unidades habitacionales van a tener espacios de convivencia común, espacios de recreación y deportivos", señaló la titular del Fovissste, Jabnely Maldonado.

*mcam