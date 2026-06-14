SEP da a conocer resultados de asignación para preescolar y primer grado de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya se encuentran disponibles los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que madres, padres de familia y tutores pueden consultar los resultados a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM): https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Explicó que este proceso busca garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten oportunamente con un espacio educativo para continuar su formación académica en planteles públicos de la capital del país.

Asimismo, informó que quienes no estén conformes con la escuela asignada podrán solicitar un cambio de plantel del 16 al 18 de junio mediante el mismo portal electrónico.

Sin embargo, precisó que las modificaciones estarán sujetas a la disponibilidad de espacios, debido a que gran parte de las escuelas cuentan actualmente con matrícula completa.

La SEP advirtió que, en caso de obtener un cambio favorable, el estudiante perderá automáticamente el lugar asignado originalmente y deberá incorporarse al nuevo plantel. Si la solicitud no procede, conservará su asignación inicial.

Mario Delgado agregó que los resultados para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral estarán disponibles a partir del 18 de junio, mientras que la asignación para el nivel secundaria en el periodo ordinario se dará a conocer el próximo 4 de agosto.

Además, las familias que no realizaron el trámite de preinscripción para preescolar o primer grado de primaria podrán participar en el proceso extemporáneo del 8 al 16 de julio en los lugares que permanezcan disponibles. Para el ingreso a primer grado de secundaria, el periodo extemporáneo se llevará a cabo del 6 al 12 de agosto.

Finalmente, la SEP recordó que todos los trámites de preinscripción e inscripción en escuelas públicas son gratuitos e invitó a las familias a consultar la información relacionada con la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz.