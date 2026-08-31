El 81% de maestros, a favor de regular uso de dispositivos en escuelas: Mario Delgado

Una encuesta realizada entre 565 mil 396 maestras y maestros, reveló que el 81 por ciento está a favor de que se establezcan reglas para el uso seguro y pedagógico de dispositivos electrónicos en las escuelas, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Al participar en la Conferencia del Pueblo, en esta ocasión en la Escuela Secundaria Técnica número 10 “Artes Gráficas”, en la colonia Doctores, de la capital del país, el funcionario detalló que la consulta en línea se realizó la semana pasada, durante la realización del Consejo Técnico intensivo, en todo el país.

"Participaron 565 mil 396 maestros, contestaron el cuestionario, el diagnóstico; el 81 por ciento está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”, explicó Delgado.

El titular de la SEP indicó que, la consulta estableció que casi un 40 por ciento de los maestros que contestaron, detectan que los niños llevan celular a las aulas.

“El 24 por ciento, relojes inteligentes, lo utilizan en el aula, lo utilizan en el recreo, lo utilizan a la entrada y salida de clases. ¿Qué detectan ellos? Que el 40 por ciento de los maestros que contestaron el cuestionario, dicen que dificulta mantener la atención el uso de los celulares.

“El 38 por ciento opina que interrumpen las actividades escolares, el 34 por ciento dice que por estar en el celular abandonan alguna convivencia, y están detectando ya, casi el 40 por ciento, un 38.7 por ciento, que conflictos que se generan en las redes se trasladan al aula, se trasladan a la escuela, es digamos, el uso problemático, las situaciones que han detectado”, explicó Delgado.

Otros resultados indican que, 51 por ciento del profesorado propone que haya protocolos para atender situaciones de riesgo, que haya acuerdos con los padres de familia para que ellos también ayuden en materia de acceso a las tecnologías.