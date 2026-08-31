Ubican presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Acámbaro

Las labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato permitieron localizar en una zona serrana cercana a la comunidad de Irámuco, en el municipio de Acámbaro, un sitio con características preliminarmente compatibles con un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas, donde fueron aseguradas más de tres toneladas de sustancias químicas y diversos equipos utilizados presuntamente para esa actividad ilícita.

De acuerdo con la dependencia estatal, el hallazgo fue resultado de un trabajo de análisis e investigación realizado por la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, que transformó información obtenida mediante los canales institucionales de coordinación en acciones concretas en territorio.

"A partir de información obtenida mediante los canales institucionales de coordinación en materia de seguridad, la Subsecretaría de Inteligencia Operacional realizó labores de análisis, corroboración, gabinete y campo para identificar el punto de interés", señaló la Secretaría de Seguridad y Paz.

La intervención fue ejecutada exclusivamente por autoridades mexicanas a través de un despliegue encabezado por la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con el respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes participaron en las tareas de seguridad perimetral durante la operación.

En el sitio fueron asegurados 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas, aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca y 55 kilogramos de una sustancia cristalina amarilla, además de recipientes, materiales, sustancias químicas y equipos que serán analizados por las autoridades correspondientes para determinar su composición y posible uso en la elaboración de narcóticos sintéticos.

La dependencia precisó que todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que los peritajes establecerán tanto la naturaleza de las sustancias encontradas como las características de operación del inmueble localizado en la sierra de Acámbaro.

El Gobierno de Guanajuato destacó que este resultado refleja el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia operacional, investigación de campo y coordinación institucional como parte de la estrategia estatal de seguridad para combatir las estructuras criminales.

La administración estatal subrayó que uno de los principales objetivos es convertir la información en inteligencia útil mediante procesos de análisis y verificación en territorio para generar operativos sustentados en el marco legal.

"El resultado también muestra la importancia de transformar información en inteligencia útil: analizarla, corroborarla en territorio y convertirla en acciones operativas concretas, siempre dentro del marco legal y de las atribuciones de las instituciones mexicanas", indicó la dependencia.

Las autoridades estatales reiteraron que mantendrán el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la coordinación con las instituciones nacionales de seguridad para combatir los recursos e infraestructura utilizados por la delincuencia organizada en la entidad.