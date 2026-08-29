Regular el uso de celulares en escuelas es insuficiente sin alfabetización digital: especialistas

Ante la tendencia de regular el uso de teléfonos celulares en los planteles escolares, especialistas advierten que la medida resultará insuficiente si no se acompaña de una estrategia psicopedagógica que enseñe a los estudiantes a emplear la tecnología de manera racional.

Sandra Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, explicó en entrevista con Excélsior que retirar los dispositivos en clase elimina una distracción, pero no garantiza el interés del alumnado.

“El nivel de concentración en las clases también depende del sueño, la motivación, la salud mental y las características de cada alumno, por lo que los profesores deben generar métodos de enseñanza que se ajusten a las necesidades de los alumnos”, sostuvo.

USO CRÍTICO

Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la misma institución, recordó que la restricción de celulares opera en 114 países; sin embargo, aclaró que no mejorará el rendimiento académico sin un proceso integral de alfabetización digital.

Se les debe enseñar a utilizar las redes sociales de manera crítica, es decir, orientar a las niñas, niños y a los adolescentes a protegerse de los riesgos que aparecen con su uso. Que conozcan las problemáticas, que sepan denunciar. La prohibición para usar un celular no logra desactivar las complicaciones que las familias están enfrentando, no solamente en la escuela, sino fuera de ella.”

El especialista en derechos de la infancia subrayó que la discusión debe centrarse en dotar a los menores de criterios para filtrar la información que consumen en internet.

“Este debate debe incluir herramientas para que los menores sepan cómo discriminar la información que aparece en las redes y sepan protegerse frente a los riesgos que surgen en las redes sociales”, resaltó.

Implica la generación de una verdadera conciencia crítica de las niñas y los niños frente al uso adecuado del celular o de cualquier dispositivo electrónico.”

FORMACIÓN

Ortega añadió que las escuelas deben convertirse en espacios de aprendizaje responsable, donde los alumnos aprovechen los beneficios de los móviles en lugar de enfrentar prohibiciones.

“Es importante recordar que el establecimiento de estos marcos normativos que están asociados a la restricción de dispositivos móviles, deberían ir acompañados de (...) obligaciones que tiene el Estado”, señaló.