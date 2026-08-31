¡Habemus fecha! Pensiones Bienestar inicia pagos mañana; consulta calendario completo

Los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar comenzarán a llegar a las tarjetas del Banco del Bienestar a partir de mañana, martes 1 de septiembre de 2026, en una dispersión que se realizará en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El operativo de pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre se llevará a cabo de manera escalonada hasta el 25 de septiembre. La fecha que corresponde a cada persona depende de la primera letra de su primer apellido.

La Secretaría de Bienestar mantiene el esquema de depósitos directos y sin intermediarios mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Además, los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito, pues los recursos permanecen disponibles en su cuenta. El esquema de dispersión ya fue aplicado en el bimestre julio-agosto.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

Para este bimestre, los montos de los principales programas son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales para la mayoría de sus beneficiarios.

En el caso de Sembrando Vida, el apoyo corresponde al jornal mensual de las y los sembradores, por lo que su esquema de pago es distinto al de las pensiones bimestrales.

Calendario de pagos septiembre-octubre 2026

El depósito se realizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido y comenzará este martes 1 de septiembre.

Martes 1 de septiembre - letra A

Martes 1 de septiembre - letra A Miércoles 2 de septiembre - letra B

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre - letra C

Lunes 7 de septiembre - letra D, E, F

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre - letra G

Jueves 10 de septiembre - letra H, I, J, K

Viernes 11 de septiembre - letra L

Lunes 14 y martes 15 de septiembre - letra M

Jueves 17 de septiembre - letra N, Ñ, O

Viernes 18 de septiembre - letra P, Q

Lunes 21 y martes 22 de septiembre - letra R

Miércoles 23 de septiembre - letra S

Jueves 24 de septiembre - letra T, U, V

Viernes 25 de septiembre - letra W, X, Y, Z

El miércoles 16 de septiembre no hay dispersión, debido al día festivo, por lo que los depósitos se reanudan el jueves 17. El calendario publicado para septiembre de 2026 confirma que el operativo inicia el martes 1 y concluye el viernes 25.