Tragedia en la Apizaco-Tlaxcala: muere matrimonio y 3 jóvenes resultan heridos

Un accidente automovilístico dejó como saldo un matrimonio sin vida y tres jóvenes lesionados, entre ellos el hijo de las víctimas, sobre la autopista Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la comunidad de Tizatlán.

Los hechos se registraron aproximadamente a la medianoche de este domingo, cuando el conductor de un automóvil compacto perdió el control de la unidad y terminó por incrustarse contra la barra metálica de contención.

Los primeros reportes señalan que el exceso de velocidad habría sido la posible causa del percance, en el que se vio involucrada una familia originaria del Valle de Chalco, Estado de México, que regresaba de Chignahuapan, Puebla, luego de pasar el fin de semana en las aguas termales.

El matrimonio fallecido fue identificado como Ángel A., de 50 años, e Hilda M., de 52 años. La mujer fue rescatada con vida; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas un trauma severo de tórax, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Tlaxcala, donde perdió la vida poco después de su ingreso.

Los primeros reportes señalan que el exceso de velocidad habría sido la posible causa del percance. Especial

Entre los jóvenes lesionados se encuentra Ángel A., de 27 años e hijo del matrimonio, quien presentó policontusiones, trauma craneoencefálico leve y heridas lacerantes en el rostro.

Su novia, Edith H., de 26 años, también resultó lesionada y presentó policontusiones y trauma craneoencefálico leve.

Asimismo, Francisco Jesús R., de 26 años y amigo de la familia, sufrió un trauma craneoencefálico leve y una herida en la cabeza. Los tres jóvenes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes actuaron como primeros respondientes y acordonaron la zona para facilitar las labores de emergencia.

Durante los primeros minutos de este lunes 31 de agosto, peritos en criminalística y médicos forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado concluyeron las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento del cuerpo del conductor, que posteriormente fue trasladado al anfiteatro para continuar con los procedimientos legales.