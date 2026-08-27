¿Tu hijo se desvela? Estas son las horas que debe dormir para rendir en la escuela

Dormir bien y cumplir con las horas de sueño recomendadas es fundamental para que los niños puedan tener un mejor rendimiento durante sus actividades diarias, y el regreso a clases no es la excepción.

Para muchos padres, lograr que sus hijos duerman bien puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando no existe una rutina de sueño previa al regreso a clases. Durante las vacaciones es común que los horarios cambien y que los niños se acuesten o despierten más tarde, por lo que volver a modificarlos de un día para otro puede resultar complicado.

Pero ¿cuántas horas deben dormir los niños para rendir mejor en la escuela? Aquí te contamos cuáles son las recomendaciones y qué rutina de sueño puedes implementar antes del regreso a clases para que la transición sea más sencilla.

¿Qué pasa si un niño se desvela mucho?

Dormir bien es importante durante todas las etapas de la infancia, ya que la falta de sueño puede tener diferentes efectos en los niños y adolescentes.

De acuerdo con los National Institutes of Health (NIH), no dormir lo suficiente puede afectar la atención, la conducta y el rendimiento escolar de los niños.

Además, la falta de sueño puede relacionarse con irritabilidad, impulsividad y cambios de humor. Por ello, es importante prestar atención a los hábitos de descanso de los pequeños y procurar que tengan una rutina que les permita dormir las horas necesarias.

¿Cuántas horas deben dormir los niños para rendir en la escuela? Foto: Canva

¿Cuántas horas debe dormir un niño para ir a la escuela?

Una de las preguntas más frecuentes de los padres antes del regreso a clases es cuántas horas deben dormir los niños para tener un descanso adecuado y comenzar el día con energía.

De acuerdo con Bupa Clínica Santiago, los niños de hasta 13 años requieren aproximadamente entre 9 y 10 horas de sueño al día, mientras que para los adolescentes y adultos jóvenes la recomendación puede encontrarse entre 7 y 9 horas.

Por ello, si durante las vacaciones los horarios de sueño cambiaron, es recomendable comenzar a ajustarlos con anticipación para que los niños puedan acostumbrarse nuevamente a la rutina escolar.

¿Cuántas horas deben dormir los niños para rendir en la escuela? Foto: Canva

¿Cuáles son los consejos para una rutina de sueño antes del regreso a clases?

Es importante no esperar hasta el primer día de clases para intentar que los niños se despierten temprano. Si durante las vacaciones se acostumbraron a dormir hasta más tarde, adelantar de golpe la hora de levantarse podría hacer más difícil que concilien el sueño por la noche.

En su lugar, puedes comenzar algunos días antes con una rutina de sueño saludable y hacer pequeños ajustes en los horarios para que el cambio sea gradual.

Establece una hora para ir a dormir más temprano.

Puedes comenzar aproximadamente una semana antes del regreso a clases. Si no es posible, incluso hacerlo al menos tres días antes puede ayudar a que el cambio de horario no sea tan brusco, de acuerdo con Bupa Clínica Santiago.

Establece un tiempo sin pantallas antes de dormir.

Limitar el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos antes de ir a la cama también es importante. KidsHealth señala que la luz de las pantallas puede interferir con el ciclo natural de sueño y vigilia.

Esta exposición a la luz, especialmente durante la noche, puede dificultar que el organismo se prepare para dormir y afectar la producción de melatonina, una hormona relacionada con el sueño.

¿Cuántas horas deben dormir los niños para rendir en la escuela? Foto: Canva

Una buena rutina de sueño puede hacer que el regreso a clases sea mucho más sencillo para los niños y también para sus familias. Con pequeños cambios y un poco de anticipación, puede convertirse en una transición más tranquila, para que los pequeños lleguen a las aulas descansados y listos para comenzar un nuevo ciclo.