Monreal llama a "acotar" reforma presidencial contra doble nacionalidad

Ricardo Monreal, el aún presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se pronunció por que la iniciativa presidencial contra la doble nacionalidad debería acotarse a “Presidente, o quien busque una gubernatura o la Jefatura de Gobierno”.

“Dice la presidenta (Claudia Sheinbaum) que es para asegurar que no obedezcas a otra lealtad de otro estado (…) yo creo que la presidenta tiene razón. Es cuidadosa (…) Porque la función y la facultad que ejerce un presidente de la República o un gobernador sí puede comprometer su estado y su país”, enfatizó.

La iniciativa establece que quienes cuenten con una doble nacionalidad deberán renunciar a una de ellas, en los términos que establece la ley, antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral competente.

Asimismo, antes las voces que aseguran que la medida podría extenderse a quien busque un cargo de presidente municipal, el político zacatecano dijo que habrá que revisar los transitorios para determinar si la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene dicho alcance.

“No sabemos si se ampliará a presidentes municipales. Dependerá de la Comisión de Puntos Constitucionales. La presidenta de la Cámara (Kenia López Rabadán) nos dijo que la principal preocupación que ella deja respecto al país es la polarización que pone en riesgo hasta la justicia”, precisó Monreal Ávila en entrevista.

Además, afirmó que deberá revisarse si la medida tendría “aplicabilidad inmediata” y hacerse efectiva para el periodo electoral del próximo año, cuando se renovarán 16 mil 609 cargos de elección popular, en 31 entidades, entre ellos, 17 gubernaturas

“No he visto el transitorio porque apenas llegó ayer, pero lo voy a checar ahorita. Pero se supone que tiene una aplicabilidad de inmediato”, dijo.

Monreal insistió en que la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “no tiene dedicatoria” ni afecta específicamente a un grupo de connacionales con doble nacionalidad.

Insistió que se debe “analizar con cuidado” puesto que, tanto afecta a los casi 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y de los cuales la mayoría cuenta la ciudadanía, por nacimiento o naturalización.

Pero, también afecta a la gran comunidad de mexicanos radicados en España “o a quienes residen en México y se han acogido a su nacionalidad española”, alertó.

“Creo yo que hay más personas que viven en México que tienen la doble nacionalidad española y mexicana, más que norteamericana y mexicana. Pero es parejo, es para todos”, aseveró.

Una vez que inicien los trabajos del tercer año de la actual legislatura, este martes 1 de septiembre, la iniciativa presidencial contra la doble nacionalidad será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Leonel Godoy Rangel.