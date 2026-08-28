Sheinbaum, a favor de que maestros tampoco usen celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheimbaum Pardo se pronunció a favor de que los maestros no usen dispositivos digitales como celulares o tabletas en las escuelas, al igual que las y los niños en los espacios educativos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo enfatizó que muchos países “han regresado a la pluma y el papel”, al considerar los efectos negativos en el uso excesivo de los teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas en clases.

“Es decir, ya en la escuela ya no utilices los dispositivos, porque resulta que utilizar la pluma y el papel te desarrolla tus actividades psicomotoras o tus capacidades psicomotoras ¿Por qué? Porque estás usando la mente, estás usando la mano, estás desarrollando actividades. Entonces se está regresando, pues a lo que parecía antiguo, esa es la verdad. Se está regresando a que en el recreo ya no se usen los celulares y que se juegue como jugábamos en aquellas épocas nosotros. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que por lo menos en las escuelas no se utilicen los dispositivos digitales, ni por los maestros, ni por los estudiantes”, argumentó.

La mandataria federal aconsejó que en las familias los padres y madres deberán tener sus mecanismos de control de estos dispositivos. Consideró relevante que se conozcan los impactos del uso de los teléfonos celulares de manera ininterrumpida.