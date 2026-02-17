Chimenea pudo generar incendio que arrasó con cabaña en Mineral del Chico

Un incendio de gran intensidad redujo a cenizas una cabaña ubicada en la comunidad de Cueva Blanca, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, generando alarma entre habitantes y visitantes debido a la cercanía del inmueble con una extensa área forestal.

El siniestro fue reportado durante la tarde por vecinos que observaron una densa columna de humo elevarse entre los árboles. La propiedad, situada en una zona rodeada de vegetación seca y pinos, fue alcanzada rápidamente por las llamas, lo que incrementó el riesgo de que el fuego se propagara hacia el bosque.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, así como personal de la Policía Turística y del Cuerpo de Bomberos del Estado de Hidalgo, quienes desplegaron un operativo para contener el avance del incendio. Tras varios minutos de labores, lograron sofocar el fuego y evitar que alcanzara otras construcciones o se extendiera a una mayor superficie forestal.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento del incidente no había personas dentro del inmueble, por lo que no se registraron lesionados. Sin embargo, el fuego consumió mobiliario, herramientas y diversos artículos que se encontraban en el interior.

Más tarde, autoridades lograron contactar al propietario de la cabaña, quien señaló que el incendio pudo haberse originado por una chimenea que habría quedado encendida, aunque serán las investigaciones correspondientes las que determinen la causa exacta.

La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia evitó un daño mayor en esta zona natural, reconocida como uno de los principales atractivos turísticos del estado de Hidalgo y frecuentada por excursionistas durante todo el año.

Turista muere en vehículo tipo razer

A inicios de febrero, también en el municipio Mineral del Chico, en Hidalgo, un paseo recreativo terminó en tragedia donde un turista originario de la Ciudad de México (CDMX) perdió la vida tras un accidente ocurrido durante un recorrido en vehículo tipo razer.

De acuerdo con los reportes, la víctima, identificada como Juan “N”, de 38 años, había contratado junto con otros visitantes un servicio de transporte turístico en el centro del municipio con destino al conocido puente iluminado.

Durante el trayecto, la unidad todo terreno sufrió una volcadura, lo que provocó lesiones graves al pasajero, quien falleció a consecuencia del impacto.

Tras los hechos, autoridades estatales reconocieron que este tipo de servicios turísticos no cuenta con una regulación formal en el municipio.

Ante esta situación, se instaló una mesa de trabajo con el objetivo de establecer lineamientos y normas para la operación de los vehículos todo terrenoutilizados en actividades recreativas.

Durante el encuentro, prestadores de servicios turísticos manifestaron su inconformidad por el crecimiento acelerado del número de razers en circulación.

Señalaron que, mientras anteriormente operaban alrededor de 27 unidades, actualmente la cifra se ha elevado a aproximadamente 140, lo que ha generado saturación, competencia desleal y problemas viales.

Asimismo, advirtieron que la reducción de tarifas y la presión por captar más clientes ha derivado en prácticas riesgosas, como el exceso de velocidad, lo que representa un peligro tanto para turistas como para habitantes del municipio.

Como parte de las propuestas para regularizar el servicio, se estableció que los operadores deberán cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con licencia de funcionamiento y tarjetón turístico, aprobar cursos de capacitación, presentar constancias de no antecedentes penales, exámenes médico y toxicológico, así como poseer licencia de conducir tipo A.

Además, será obligatorio el uso de equipo de seguridad, incluyendo casco tanto para el conductor como para los pasajeros.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan prevenir nuevos accidentes y garantizar condiciones seguras para quienes visitan este destino turístico.

jcp