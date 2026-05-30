Temen mano negra en causal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera

La falta de una regulación secundaria para anular elecciones por injerencia o intervención extranjera desató opiniones encontradas entre especialistas en la materia, alertando del riesgo de una aplicación discrecional.

Aunque la reforma al artículo 41 de la Constitución contó con el respaldo del Senado la madrugada de ayer, quedó pospuesto en Cámara de Diputados el debate y votación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación (lgsmime), con el compromiso de generar un consenso sobre sus alcances entre todas las fuerzas políticas.

Esta situación dejó en el aire la suerte que tendrá la nueva causal de nulidad de elección en los comicios del próximo año.

Nada va a detener al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de aplicar la causal directamente. Los alcances de lo que se entiende por ‘intervención extranjera’ serán definidos por los magistrados a los que les acaban de permitir poder su extender su cargo hasta 18 años; así que todo controlado”, alertó Mariana Calderón, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Ilustración: Erick Retana.

“El TEPJF es capaz de cualquier tropelía”

Coincidieron con esa perspectiva la expresidenta de la Sala Superior María del Carmen Alanís. “El actual Tribunal Electoral es capaz de cualquier tropelía. Podrían aplicar directo la norma constitucional con sus interpretaciones mágicas entre comillas, lo cual es jurídicamente viable, pero más peligroso aún”.

José Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dijo que los riesgos no desaparecen por el hecho de que el proponente de la reforma constitucional, el líder de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, haya retirado del periodo ordinario concluido la iniciativa para actualizar la ley secundaria.

No habría que descartar que el TEPJF aplique directamente esta nueva causal, sin ley secundaria que aclare sus conceptos o limite sus alcances. El problema es claro. Todo queda abierto. Todo queda a la interpretación. Todo queda a la discreción. ¿Y quién aplicaría en última instancia esta causal? El Tribunal Electoral, el mismo que está capturado políticamente”, dijo.

Especial

No hay reglamentación para que se pueda operar la reforma aprobada

La plataforma Laboratorio Electoral consideró que “al retirar la discusión de las leyes secundarias no hay manera de aplicar la reforma. Es decir, está la disposición, pero no hay reglamentación para que se pueda operar la reforma aprobada”.

Según la consultora, para que sea aplicable la causal de nulidad deberán de armonizarse las leyes, “por lo que se tendría que discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones o abrir otro extraordinario para su análisis y discusión”.

El plazo para actualizar la reglamentación que enmarcará las elecciones federales del próximo año vence en las primeras horas de junio.

Sin embargo, el experto electoral Arturo Espinosa Silis comentó que, como en materia de nulidades está la causal de violación a principios constitucionales, “por ahí podría interpretar el TEPJF (alguna situación en 2027), en caso de que les hagan valer este supuesto o uno parecido”.

Mariana Calderón señaló que Morena retiró la iniciativa de la ley secundaria porque en la sesión del jueves en la Cámara de Diputados no podían aprobar una reforma legal que regulaba un artículo constitucional que todavía no había cumplido con la totalidad del proceso de reforma constitucional, pues en ese momento faltaba la aprobación del Senado y de al menos 17 congresos locales.

*mcam