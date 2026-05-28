Playeras “Yo con Maru” y “Yo con Rocha” tensan ambiente en el Senado

En la sesión nocturna del Senado, los 22 senadores del PAN lucieron playeras negras, impresas con un hashtag azul y con la frase en letras blancas “Yo con Maru”, en referencia al apoyo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

Llevaron además 67 playeras color guinda, impresas con la leyenda en letras blancas: “Yo con Rocha”, en alusión al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para regalárselas a los integrantes de la bancada de Morena durante la sesión donde se discute la reforma electoral.

Sin embargo, ninguno de los legisladores de Morena aceptó el obsequio, ni siquiera el ahijado de Rocha Moya, el senador suplente, Omar Alejandro López Campos, quien este día sustituyó al senador Enrique Inzunza Cázares, acusado de narcotráfico, quien pidió licencia.

Senadores del PAN lucen playeras negras con la frase “Yo con Maru” Foto: Cuartoscuro

¿Alguien pasa a ponerse la playera de #YoConRocha?”, preguntó el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, ante el silencio y las caras largas de los senadores de Morena.

¿En serio, nadie?, ¿ninguna, ningún senador de Morena se quiere poner la playera de #YoConRocha?”, agregó Anaya Cortés.

Sólo dos senadoras de Morena, María Martina Kantún y Simey Olvera, recibieron las playeras de Rocha, pero no se las pusieron.

Molesto, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien también se negó a ponerse las playeras dijo que las prendas de vestir guindas eran una falta de respeto a Morena.

Están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas (por narcotráfico a Rocha Moya) sin ninguna prueba”, dijo el legislador de Morena.

En respuesta, los senadores del PAN, corearon: “que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga.”

Senadores del PAN lucen playeras negras con la frase “Yo con Maru” Foto: Cuartoscuro

Omar Alejandro López rinde protesta formal en el Senado

Por ABC Noticia y JC Segundo

En el marco del periodo extraordinario de sesiones, Omar Alejandro López Campos rindió protesta formal ante la Mesa Directiva del Senado de la República como suplente del legislador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

López Campos, quien se desempeñaba como secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, asume el escaño de manera temporal luego de que la Cámara Alta aprobara una licencia exprés solicitada por Inzunza.

De acuerdo a ABC Noticias, este relevo político cobra relevancia debido a que el nuevo senador es identificado como ahijado político de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa.

La incorporación de López Campos también permite a la bancada de Morena y sus aliados mantener el total de sus integrantes presentes para la votación de reformas constitucionales clave, evitando que la ausencia física de Inzunza quien no acudía de manera regular al pleno desde hace un mes pusiera en riesgo la mayoría calificada requerida por el partido.

Inzunza solicitó licencia este jueves

A un mes de que las autoridades de Estados Unidos solicitaron su aprehensión con fines de extradición, con el cargo de estar coludido con el Cártel de Sinaloa, el senador morenista, Enrique Inzunza, solicitó licencia para separarse de su cargo legislativo.

Sin embargo, decidió hacerlo desde el refugio del propio Senado, pues según su versión, está en las oficinas de la institución desde ayer.