Senado oculta gastos de viajes por primera vez en 12 años: Acusan falta de transparencia

Por primera vez desde el 2014, cuando se autoimpuso la obligación de transparentar la forma en que gasta los miles de millones de pesos que recibe del erario federal, el Senado de la República no publicó los reportes de los gastos y destinos de los viajes realizados por los legisladores federales a nivel internacional y nacional en los últimos nueve meses.

Contrario a lo que establecen sus propios tiempos, ya pasaron nueve meses desde que cerró el segundo trimestre del 2025 y el Senado no ha hecho público los reportes de viajes nacionales e internacionales de los senadores, realizados durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025, así como de enero, febrero y marzo de este año.

Impacto de la falta de transparencia en los gastos de viajes de los legisladores. Excélsior

Desde el año 2025, el contralor interno, Gerardo Fragozo Díaz, tabasqueño cercano colaborador de la finada senadora tabasqueña Rosalinda López Hernández, fue nombrado por Adán Augusto López Hernández como responsable de la transparencia del Senado.

Gerardo Fragozo Díaz fue secretario técnico de Carlos Merino cuando era senador, que realizó como suplente de Adán Augusto López en la LXII y LXIV Legislaturas; después trabajó con Rosalinda López Hernández en la Auditoría Fiscal Federal y desde el 3 de septiembre del 2024 es el que se encarga de realizar la contraloría de las finanzas del Senado y el año pasado, como consecuencia de la desaparición del Inai y el cambio en las leyes en materia de transparencia, el Senado decidió que Fragozo sea también el responsable de cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Desde que asumió la responsabilidad de la transparencia en el Senado, toda la información que antes era posible conocer dejó de publicarse en la página web, mientras que los datos que entrega a la Plataforma Nacional de Transparencia son limitados.

El último reporte de los viajes internacionales y nacionales de los senadores corresponde al segundo trimestre del 2025, por lo que sólo se conocen los viajes realizados entre enero y junio del año pasado, periodo que contiene los polémicos viajes del morenista Gerardo Fernández Noroña a Estrasburgo, Francia, y a Roma, Italia, a donde fue acompañado de su hijo, Emiliano González, quien se hizo famoso por intentar defenderlo de los empujones que protagonizó con el priista Alejandro Moreno Cárdenas y en redes sociales lo identifican como “el de la playera verde”.

Las leyes General y Federal de Transparencia obliga al Senado a colocar en su página web toda la información de los gastos que realiza, en formatos accesibles para todo el público y con actualización constante de la información; sin embargo, desde el año 2020 suspendió la publicación de su nómina en la página web y a partir de septiembre del 2024, poco a poco, ha desaparecido la información pública de la forma en que gasta el dinero que recibe de la Federación.

El reporte trimestral de viajes era de la poca información que podía consultarse en la página web y ahora ya no es posible dar seguimiento de estos datos desde el sitio de internet, mientras que en la Plataforma Nacional de Transparencia, que constantemente tiene fallas en la operación o se suspende el servicio por mantenimiento, sólo existen algunos reportes rezagados.

IECM