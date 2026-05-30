A cuidar la salud en el mundial; expertos calculan aumento de peso de hasta seis kilos

El ambiente festivo que rodea al Mundial no sólo despierta pasiones deportivas, sino que también representa un riesgo para la salud metabólica de los aficionados.

La combinación de sedentarismo, al observar varios partidos de corrido, ansiedad por el resultado y el consumo desmedido de alimentos altamente calóricos podría derivar en un aumento de hasta seis kilos de peso en sólo un mes.

Este fenómeno se debe a la duración del evento, 39 días que exponen a las personas a un riesgo prolongado de alimentación inadecuada, advierten especialistas consultados por Excélsior.

Principalmente en América Latina se vive un ambiente de fiesta, donde la gente relaciona mucho su estado de ánimo con comer cierto tipo de alimentos, generalmente calóricos y de fácil disponibilidad”, explica el bariatra David Montalvo.

La Alianza por la Salud Alimentaria subraya que “la celebración del deporte no debe convertirse en una plataforma para reforzar patrones de consumo que dañan la salud”.



La obesidad en México es un problema de salud pública de gran magnitud, al situarse dentro de los países con mayores prevalencias a nivel mundial. Más de 75% de los adultos y 40% de niñas, niños y adolescentes, viven con sobrepeso y obesidad. Es importante destacar que la obesidad es un factor de riesgo para diversos padecimientos crónicos, como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, enfermedades que son las principales causas de muerte en nuestro país”, alerta la alianza, conformada por asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupados por la problemática.

Expertos recomiendan una alimentación balanceada Gráfico: Abraham Cruz

¿Qué es lo que más comen los mexicanos en el mundial?

De acuerdo con el estudio Entre goles, marcas y aficionados, de Kantar, 83% de los mexicanos planea ver el Mundial en casa, acompañado de botanas.

Alimentos como pizzas, tortas y botanas industrializadas (papas, chicharrones de harina y totopos) son los más socorridos por su facilidad de consumo, pero poseen un valor nutricional pobre y un aporte calórico “brutal”, subraya.

Por ejemplo, una sola torta cubana puede contener hasta dos mil calorías, lo cual supera el metabolismo basal promedio de un adulto (que oscila entre mil 200 y mil 400 kilocalorías). Asimismo, un par de rebanadas de pizza pueden equivaler al triple de una comida convencional balanceada, advierte el doctor Montalvo.

Opciones saludables y ricas de botanas para el mundial

Ante ello, para disfrutar del Mundial sin sacrificar la salud, recomienda optar por versiones caseras y nutritivas de los antojos clásicos.

Por ejemplo, alitas sin piel hechas en freidora de aire; chicharrón de cerdo auténtico pasado por aire caliente, no frito en manteca (con moderación); vegetales con dips naturales y hechos con ingredientes bajos en grasa, como yogur griego, y, en los días que no haya partidos relevantes, procurar un balance calórico negativo consumiendo ensaladas y vegetales frescos para compensar los excesos.

Piden evitar el consumo de alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas es otro factor crítico. Aunque se perciba como una bebida de moderación, aporta más calorías que el agua o las bebidas naturales y suele vincularse erróneamente con la práctica deportiva por estrategias de mercadotecnia.

Un informe de la firma global Deloitte, consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), prevé que entre 55% y 65% del gasto de los aficionados se concentrará en bebidas alcohólicas, mientras que entre 20% a 25% corresponderá a bebidas no alcohólicas.

Y, entre las bebidas alcohólicas, la cerveza será la ganadora, pues se asocia erróneamente con el futbol.

Finalmente, la recomendación de los expertos se resume en una palabra: moderación.