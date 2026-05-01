Senadora de Morena, pide a Rocha Moya dejar el cargo ante investigación federal

En la antesala de su Consejo Nacional del próximo domingo, liderazgos al interior de Morena pidieron la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico, hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, afirmó que Rocha Moya debe separarse del cargo, mediante una solicitud de licencia, a fin de que pueda ser investigado por las acusaciones hacia de persona.

Chavira de la Rosa señaló que Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de su gobierno y porque México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros.

Por ello, la senadora por la Ciudad de México dijo que es necesario que el mandatario estatal presente su renuncia al cargo, para que la Fiscalía General de la República prosiga su investigación sin interferencias.

“También corresponde a los poderes públicos de Sinaloa actuar con responsabilidad constitucional. Una eventual separación del cargo debe procesarse con orden, legalidad y pleno respeto a los mecanismos previstos por el marco jurídico aplicable.

“Evitando cualquier vacío de autoridad y garantizando la continuidad institucional del gobierno estatal”, planteó la senadora.

En una carta a la opinión pública, la secretaria de la Comisión de Estudios legislativos del Senado recordó que en el Movimiento de la Cuarta Transformación no hay margen para evadir los principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Excélsior

Los gobernadores y senadores de Morena no alcanzaron el consenso necesario para presentar un posicionamiento conjunto de respaldo al gobernador de Sinaloa, debido a la negativa de liderazgos como el de la senadora Guadalupe Chavira.

En contra parte, otros senadores de Morena, como Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, manifestaron su respaldo irrestricto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Por la defensa al mandatario estatal sinaloense, Fernández Noroña fue increpado este viernes al salir de un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno, una hora, cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra.

“Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo”, destacó Fernández Noroña.

Antes, la senadora de Morena, Guadalupe Chavira aseveró que la autoridad de Sinaloa responsable de coordinar la seguridad pública, la administración estatal y garantizar la colaboración con autoridades federales no puede mantenerse bajo una sombra de duda de esta magnitud.

“Por ello, de manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”, destacó Guadalupe Chavira.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos afirmó que esta solicitud no constituye una condena anticipada ni desconoce sus derechos fundamentales.

“Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional”, indicó.

Apuntó que es obligación de los integrantes del Movimiento mantener un gobierno a la altura del pueblo de México, capaz de responder con integridad, transparencia y autoridad moral ante cualquier cuestionamiento que comprometa la confianza pública.

“Debe decirse con toda precisión: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Ninguna autoridad política debe sustituir a los tribunales ni anticipar responsabilidades penales que corresponden exclusivamente a las instancias competentes.

“Sin embargo, la función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones”.

La senadora Chavira insistió a la FGR, las autoridades de seguridad, los órganos de control y las instancias legislativas correspondientes deben garantizar que cualquier investigación, cooperación internacional o procedimiento institucional se conduzca sin simulaciones, sin encubrimientos y sin uso político de la justicia.