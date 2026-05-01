"La primavera laboral llegó para quedarse": Sheinbaum

En la conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “la primavera laboral” llegó para quedarse en su administración.

Al realizar su conferencia matutina desde el Centro Cultural del México Contemporáneo del SNTE, la presidenta de la República anunció un acuerdo para que los trabajadores del Estado ganen al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos sean por encima de la inflación.

La jefa del Ejecutivo también firmó el acuerdo constitucional para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales y para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación, para que las empresas otorguen IMSS a los empleados para que puedan exportar.

"La Cuarta Transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México.

"Es una visión completamente distinta, nosotros pensamos que si se apoya abajo a México le va a ir mejor", enfatizó.

La mandataria enumeró que en los años de gobierno de la 4T se avanzó en derechos laborales como son: el incremento salarial, la desaparición del outsourcing, la mejora en las pensiones, la justicia laboral, la democracia sindical, la implementación de la seguridad social para todos los trabajadores de plataformas, la reestructuración de más de 5 millones de créditos impagables del Infonavit y Fovissste, y elevar a rango constitucional la prohibición de la brecha salarial por razones de género.

En su intervención, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, detalló como logros que el salario mínimo aumentó 256% en términos reales, al pasar de 88.36 pesos diarios en el fin del periodo neoliberal a 315.04 pesos diarios con los gobiernos de la transformación, con ello, el poder adquisitivo aumentó 154%.

Para brindar justicia a víctimas y familiares de Pasta de Conchos, en los gobiernos de la transformación se han localizado 31 mineros y se han entregado 25 de ellos.

El titular del Trabajo y Previsión Social declaró que en los últimos siete años se eliminó la subcontratación con lo que 3 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por sus verdaderos empleadores, asimismo el Reparto de Utilidades (PTU) en 2025 tuvo un incremento acumulado de 150%, se repartieron 259 mil millones de pesos.

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