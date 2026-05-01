FGR pide a EU pruebas contra Rubén Rocha y otros 9 acusados; afirma que no hay evidencia para detenerlos

La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que no hay pruebas ni elementos para proceder con la solicitud de Estados Unidos de detener provisionalmente con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a los otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales imputados por la Fiscalía General del Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, no se encontraron pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un delito ni justifiquen la urgencia de Estados Unidos para detener a los imputados.

La solicitud de Estados Unidos, turnada a la FGR a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no es un procedimiento de extradición formal, sino una medida cautelar. Su objetivo principal es evitar que los acusados se den a la fuga, explicó el funcionario de la fiscalía.

"La esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas y en razón de ello, lógicamente y jurídicamente, se tiene que acreditar -más allá de cualquier duda razonable-, la urgencia de la autorización de la detención provisional", puntualizó.

Sin embargo, tras un análisis riguroso por parte del Área de Asuntos Internacionales de la FGR —basado en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y el artículo 17 de la Ley de Extradición—, la FGR concluyó tres puntos fundamentales:

Falta de justificación: En la solicitud no hay referencias, motivos, fundamentos ni evidencia que expliquen por qué es urgente la detención provisional.

Ausencia de pruebas delictivas: No existen pruebas anexas que acrediten la presunta comisión de un delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar.

Riesgo al debido proceso: La difusión pública de esta información respecto a la solicitud pone en riesgo el proceso judicial, ya que una detención provisional restringe los derechos humanos y requiere fundamentos sólidos.

"Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones que nos otorga la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra ley de extradición internacional y naturalmente los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales aplicables a la materia. Afirmamos categóricamente: nada ni nadie por encima de la ley", destacó Jiménez Vázquez.

FGR pide a EU pruebas, argumentos e informes

Ante la falta de elementos probatorios, la FGR anunció que enviará una comunicación oficial a la cancillería, a fin de solicitar a Estados Unidos todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios.

Esta entrega de información, señaló titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, deberá realizarse por vías que garanticen la confidencialidad y puntualizó que sólo al analizar esta documentación, la fiscalía podrá fijar un posicionamiento de carácter institucional respecto a la solicitud contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados.

Una vez que Estados Unidos entregue la información que solicitan, la FGR hará un segundo análisis para determinar si la petición de las autoridades estadunidenses encuadra "exactamente" en los requisitos y elementos formales del artículo 11 del tratado bilateral de extradición.

"En este momento imposible emitir un juicio que pudiera conllevar un posicionamiento institucional", sostuvo el funcionario de la FGR.

Investigaciones en México continúan

A la par del proceso diplomático y legal con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la FGR reiteró que lleva a cabo investigaciones propias sobre los posibles hechos ocurridos en territorio mexicano, actuando bajo el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho.

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