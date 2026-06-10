Senado no será un paredón político: Ignacio Mier

A siete semanas de que el gobierno de Estados Unidos solicitara oficialmente la detención con fines de extradición del senador morenista de Sinaloa Enrique Inzunza por vínculos con el Cártel de Sinaloa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ignacio Mier, aseguró que no llevarán “al paredón político” a ningún senador.

“Respeto a las personas, respeto a los valores, a la amistad y también respeto la ley, y si hay alguien que está involucrado en una actividad ilícita, trátese de lo que se trate, pues que se aplique la ley, pero si no hay pruebas, tampoco vamos a convertir en paredón político a ninguno de los integrantes del Senado. A ninguno”, aseguró.

En conferencia de prensa, Ignacio Mier también consideró que se trata de “especulaciones” y de “narrativas políticas, más que narrativas jurídicas”, las versiones en torno al senador Adán Augusto López, que desde hace un año ha sido involucrado con el grupo delictivo La Barredora, porque el jefe de ese grupo criminal tabasqueño, Hernán Bermúdez Requena, era el secretario de Seguridad Pública de Tabasco mientras fue gobernador del estado.

Él (Adán Augusto) estuvo aquí hace un momento, platiqué con él. Tuvo una intervención en la vista y estaba muy contento de que va a ver mejor. Le han dicho de todo. Diría un viejo maestro de la política: ‘El que entra varias veces al fogón, no le tiene miedo al fuego’”.

Acompañado por las senadoras Laura Itzel Castillo y Julieta Ramírez, vocera del grupo parlamentario de Morena, para “celebrar” el Día de la Libertad de Expresión con los periodistas que cubren las actividades del Senado, los senadores atacaron a los medios de comunicación.

“Es la ultraderecha que se ha organizado y que se están diciendo una serie de mentiras, no nada más los medios de comunicación formales sino a través de las redes sociales”, sostuvo la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien sólo unos momentos antes dijo que “en México hay libertad de expresión. Es una de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la lucha que se ha dado en este país desde hace muchos años”.

Ante la insistencia reporteril sobre la situación de Adán Augusto López y Enrique Inzunza, el líder de los senadores morenistas recordó lo ocurrido en la década de los 90 con una acusación de Estados Unidos en contra de políticos mexicanos y que después el propio gobierno estadunidense aceptó que no había pruebas, relató.

“Fueron señalados en un juicio, después de haber secuestrado al dueño de una casa que había participado en la tortura de un agente y lo señalaron, en un juicio igual, ¿eh?, y fue con testigos protegidos y en el 92 dijeron: ‘Lo sentimos’, exembajadores, lo tenemos, ahí está, qué dijeron.

“Es una pena lo que hacen algunas agencias, es una pena lo que hacen algunos integrantes y oficinas del Departamento de Justicia, es lo mismo y, ¿presentaron pruebas? No, enlodaron, convirtieron en parias a políticos mexicanos sin ningún sustento, y era otro régimen, ¿eh?, era otro régimen, pero era una posición igual”, afirmó.

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