Un total de 792 ballenas grises nadan en los santuarios mexicanos de BCS

El Cuarto Censo de Ballena Gris (Eschrichtius robustus), en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, arrojó como resultado la presencia de 107 madres con cría y 309 adultos solitarios, para un total de 523 ejemplares, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En tanto, en la Laguna San Ignacio, dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, se lograron contabilizar seis madres con cría y 47 ejemplares solos, dando un total de 59 ballenas grises.

Mientras que en el complejo lagunar de Bahía Magdalena (Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos y Puerto Chale), hay fuera de los canales más de 210 ballenas solas.

El gran total es de 792 ejemplares de ballena gris, entre madres, crías y adultos solitarios, como parte de la temporada de avistamiento 2025-2026, que va del 15 de diciembre al 15 de abril.

Cabe recordar que en la anterior temporada, en 2024-2025, se rompió el récord de mortandad en México con 92 ballenas grises y el nacimiento de apenas 85 crías. Ernesto Méndez

De acuerdo al Programa de Investigación de Mamíferos Marinos (PRIMMA), de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), hasta el momento existe el registro de ocho ballenas adultas varadas.

Todo indica una ligera recuperación por el momento, con un poco más de crías, pero lejos de lo normal, y un mayor número de muertes que el promedio de los últimos años", indicó.

En general, los ejemplares lucieron con bajo peso y muy cansados, por la falta de alimento en el Ártico y porque tuvo que nadar más kilómetros hacia el sur de la Península de Baja California, debido a que el agua estaba muy fría en sus santuarios por la presencia del fenómeno de La Niña.

