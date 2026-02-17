Adolescentes roban coche porque… lo vieron prendido

Un joven y dos menores de edad fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey tras presuntamente apoderarse de un vehículo en la colonia Cumbres Quinto Sector, en Nuevo León.

La captura se registró a las 00:45 horas en el cruce de las calles Venecia y Turín, donde fueron asegurados Héctor L., de 18 años, así como Luis, de 16, y Jorge, de 17 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la corporación realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron un automóvil Renault tipo Kwid en color gris, con placas JZH 786 A del estado de Jalisco, que circulaba con las luces apagadas y con tres masculinos en su interior, motivo por el cual marcaron el alto.

Al verificar la situación del vehículo en el C-4, se confirmó que horas antes había sido reportado como robado en el cruce de las calles Modesto Arreola y Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad.

Al ser cuestionado, el conductor no pudo acreditar la propiedad del automóvil y manifestó que caminaban por la zona cuando observaron el vehículo encendido, por lo que decidieron apoderarse de él y posteriormente dirigirse hacia el poniente de la capital regiomontana.

Durante una inspección al interior del automóvil, los oficiales localizaron en el asiento trasero un estuche con 33 cadenas en color amarillo, 2 mil 400 pesos en efectivo, un cuchillo con funda, unos lentes Ray-Ban, un reloj marca Michael Kors, una manopla, dos básculas grameras, dos teléfonos iPhone, una terminal para cobros de Mercado Libre y una llave de un automóvil Audi. Se presume que dichos objetos ya se encontraban dentro del vehículo al momento del robo.

Tras el aseguramiento, los tres presuntos responsables fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de un Ministerio Público mientras que el vehículo quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Recuperan camioneta robada

El lunes, el conductor de una camioneta fue detenido en calles del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, luego de que el sistema de videovigilancia C4 detectó que la unidad fue reportada como robada en el estado de Tamaulipas, durante el año 2019.

De acuerdo la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, las cámaras inteligentes identificaron una camioneta Nissan Pickup modelo 1994, con placas del estado de Tamaulipas, que arrojó coincidencia en la plataforma por reporte de robo.

Tras el aviso de la central de radio, elementos municipales que realizaban recorridos de prevención y disuasión delictiva implementaron un seguimiento táctico y coordinación en campo, logrando ubicar la unidad sobre la avenida Serafín Peña, en su cruce con la avenida Benito Juárez, en la colonia Insurgentes.

Luego de marcarle el alto al conductor y verificar los datos del vehículo, los oficiales confirmaron que contaba con reporte de robo en Tamaulipas desde el año 2019.

Los policías procedieron al aseguramiento de la camioneta y a la detención del conductor, identificado como Edgar Ernesto, de 39 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito equiparable al robo de vehículo.

jcp