Graban a hombre extrayendo estrellas de mar en Cancún, Quintana Roo

Un hombre fue grabado sacando decenas de estrellas de mar a bordo de una pequeña balsa en Cancún, Quintana Roo, para después "limpiarlas" con una varilla, extrayendo sus órganos y tejidos.

Al ser confrontado por la persona que grabó el video, que ahora circula en redes sociales, el sujeto justificó su acción afirmando que "hay de a madres (estrellas de mar)", "y es temporada (de captura)".

Aunque estos equinodermos marinos no están listados en la Norma Oficial Mexicana 059, algunas especies se consideran vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), regulan la protección y el aprovechamiento de la fauna y flora, incluyendo los organismos marinos como conchas, caracoles y estrellas de mar.

La extracción de organismos vivos, arena y conchas de las costas y playas mexicanas es ilegal.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en México se tienen registradas 230 especies de estrellas de mar (clase Asteroidea), que equivale al 12 por ciento de las casi mil 900 variedades que existen a nivel global.

Este número de especies coloca a las estrellas de mar como el segundo grupo más diverso de equinodermos en el país, sólo superado por las estrellas quebradizas (ofiuros).

Las zonas con mayor presencia de estrellas de mar son el Golfo de California y el Pacífico Mexicano, mientras que en el Caribe Mexicano, donde se encuentra Cancún, se han identificado alrededor de 46 especies, principalmente la Astropecten, Luidia, Pharia, Phataria y Heliaster.

Tráfico ilegal

Una investigación de la organización internacional Traffic y su proyecto Seahorse, establece que en México existe un mercado importante de estrellas de mar, de al menos 22 especies, con foco en la Pisaster ochraceus (estrella ocre) y Oreaster reticulatus (estrella cojín).

Con base en entrevistas a pescadores, distribuidores y tiendas, se estimó que al año, se extraen a mano de manera ilegal 880 mil estrellas de mar, para venta en acuarios y comercios minoristas a nivel nacional, así como exportación a Estados Unidos y otros países.

"Si bien ya se pueden obtener permisos para la explotación comercial de Pisaster ochraceus, la recolección y venta comercial a gran escala de Oreaster reticulatus y Echinometra vanbrunti, está oficialmente prohibida en México", indicó.

Traffic destacó, que aunque no se tiene confirmada la participación del crimen organizado en esta actividad ilícita, sí hay una cadena comercial real para la distribución de estrellas de mar como recuerdos o souvenirs.

Protección

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), advirtió sobre la urgencia de conservar las estrellas de mar, al incluirlas en la lista de especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059.

“Las estrellas de mar no son objetos decorativos, piezas de ornato o recuerdos turísticos; son seres vivos fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas marinos. Cumplen un papel clave en el equilibrio del fondo marino, controlando poblaciones de otras especies y manteniendo la estabilidad de arrecifes y zonas rocosas.

Su extracción indiscriminada para artesanías o souvenirs genera un impacto acumulativo que rara vez se ve, pero que puede alterar todo un ecosistema"; alertó.

Alejandro Olivera hizo un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para realizar estudios técnicos que permitan la inclusión de las estrellas de mar en la NOM-059, al tiempo que pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), realicen operativos de inspección y vigilancia con el fin de combatir de manera eficaz el saqueo de nuestros recursos naturales.

JCS