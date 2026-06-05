Semarnat descarta Área Natural Protegida en Mahahual y apuesta por turismo con prosperidad compartida

La secretaria Alicia Bárcena sostuvo una reunión con cooperativas pesqueras, organizaciones civiles y comunidades locales para escuchar sus inquietudes y construir un modelo de desarrollo que beneficie a la población de la zona.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que el Gobierno de México no busca crear un Área Natural Protegida en Mahahual, Quintana Roo, sino impulsar mecanismos de desarrollo turístico con prosperidad compartida para las comunidades locales.

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Durante una reunión con representantes de cooperativas pesqueras, organizaciones de la sociedad civil y habitantes de Mahahual, la titular de la Semarnat señaló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue acudir al territorio para escuchar directamente a la población, conocer sus necesidades, preocupaciones y propuestas sobre el futuro de la zona.

Bárcena Ibarra subrayó que el compromiso del gobierno federal es proteger Mahahual, pero aclaró que esto no implica restringir su desarrollo mediante la creación de un Área Natural Protegida.

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“De ninguna manera venimos a proponer un Área Natural Protegida”, puntualizó la secretaria, al señalar que la intención es construir alternativas para que el turismo genere beneficios reales para quienes habitan en la región.

La funcionaria federal explicó que el objetivo es que Mahahual se convierta en un área de prosperidad, donde los beneficios económicos no se concentren únicamente en visitantes o inversionistas externos, sino que permanezcan en la comunidad.

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Agregó que el diálogo con las cooperativas pesqueras, organizaciones civiles y habitantes permitirá contar con la retroalimentación necesaria para trabajar de manera coordinada entre la Federación, la Secretaría de Turismo, el Gobierno de Quintana Roo y las comunidades locales.

En la reunión también participaron Pedro Álvarez, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Ileana Villalobos, responsable de permisos y regulación ambiental; Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, así como Óscar Rébora, secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo.

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Bárcena reiteró que la prioridad de la Semarnat será escuchar todas las voces mediante un diálogo franco, cercano, respetuoso, constructivo y propositivo.