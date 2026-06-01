Casos sospechosos de ébola serán atendidos el Instituto Nacional de Rehabilitación

La Secretaría de Salud puso en marcha un protocolo ante cualquier posible caso de ébola que se registre en el país.

Definió que si se detecta una persona que presente alguno de los síntomas del virus, será internada en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para descartar o confirmar la enfermedad.

En su último aviso epidemiológico, publicado a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), la dependencia federal reiteró que hasta el momento no se ha identificado ningún tipo de contagio en el territorio nacional. Y el nivel de riesgo sigue siendo bajo.

Pero agregó que ante la sospecha de ébola, en los minutos siguientes a la identificación del caso se notificará a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud para coordinar el traslado del paciente.

Inmediatamente se debe aplicar la medida preventiva de aislamiento inmediato por la autoridad sanitaria.

El caso sospechoso será trasladado a la Unidad Médica designada, el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación para su evaluación, atención, toma y envío de muestra por personal capacitado, utilizando las medidas de bioseguridad y EPP correspondiente para la para la confirmación o descarte del caso”, se lee en el documento.

¿Cómo se descartará o confirmará un caso de ébola?

Tras la toma de la muestra en sangre del paciente, esta será enviada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para su análisis.

La confirmación del caso se realizará mediante alguna de las siguientes pruebas de laboratorio específicas y avaladas por el InDRE:

• Detección de ARN viral mediante RT- PCR en tiempo real en muestras de sangre.

• Secuenciación y genotipificación de la proteína “N” del virus del Ébola.

Y en caso de resultar positivo recibirá atención médica inmediata.

¿Cómo se define un caso sospechoso?

La autoridad sanitaria expuso que se considera caso sospechoso a una persona de cualquier edad que presente fiebre súbita mayor de 38.6 °C con alguno de los siguientes síntomas:

- Astenia (cansancio extremo)

- Adinamia (disminución extrema de la fuerza muscular)

- Vómito, diarrea, pérdida del apetito, cefalea, dolor abdominal, tos

- Exantemas, sangrados o deterioro de función renal o hepática, entre otros.

- Y que durante los 21 días previos al inicio de los signos y síntomas, haya estado en áreas con transmisión de virus del ébola, o que haya tenido contacto con algún caso confirmado.

Recomendaciones para personal de salud

El Aviso Epidemiológico está dirigido a todas las Unidades de Salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP).

Y sobre el manejo de un caso sospechoso de ébola, entre otros puntos, la dependencia federal señaló lo siguiente:

- El personal de salud solo realizará la mínima revisión clínica al caso sospechoso (toma de temperatura sin contacto e identificación de signos y síntomas) usando el equipo de protección personal (EPP) correspondiente.

- Al médico y personal que haya participado en la atención del paciente se aplicará el protocolo de estudio de contactos.

- El equipo de protección personal (EPP) recomendado incluye guantes, bata, mascarilla de alta eficiencia (N95, KN95 o superior), protección ocular y protección corporal impermeable.

- Ante exposición accidental o ruptura del protocolo de bioseguridad, se deberá realizar aislamiento preventivo y monitoreo estricto durante los siguientes 21 días.