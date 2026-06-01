Congresistas de EU y mexicanos dialogan en Washington sobre la revisión del T-MEC; Waldo Fernández destaca que el objetivo es consolidar una América del Norte más integrada

Legisladores de ambos países intercambiaron puntos de vista sobre la relación comercial bilateral y la importancia de fortalecer la coordinación rumbo a la revisión del tratado

Como parte de su gira de trabajo en Washington y en su calidad de presidente de la Comisión Ordinaria de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández participó en una reunión con integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y miembros del Comité Ways and Means, donde se dialogó sobre la importancia de la relación comercial entre ambos países y la necesidad de mantener una comunicación permanente entre legisladores durante el proceso de revisión del acuerdo regional.

En el encuentro participaron los senadores mexicanos Waldo Fernández y Luis Alfonso Silva, así como los congresistas Adrian Smith, representante republicano por Nebraska; Carol Miller, representante republicana por West Virginia; y Gwen Moore, representante demócrata por Wisconsin, todos integrantes del Comité Ways and Means de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La reunión de acuerdo con el legislador, permitió intercambiar ideas y explorar mecanismos de colaboración para fortalecer la integración económica de América del Norte.

Fernández destacó que el diálogo entre legisladores resulta fundamental para construir una agenda de trabajo conjunta que permita aprovechar las ventajas estratégicas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como fortalecer la competitividad regional frente a los desafíos económicos globales.

El senador señaló que uno de los objetivos de estos acercamientos es que los representantes estadounidenses conozcan con mayor profundidad la relevancia de la manufactura mexicana y el papel que desempeña México dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica, particularmente en entidades industriales como Nuevo León.

“Hace unos momentos terminé mi reunión con algunos congresistas norteamericanos que están siendo invitados a Nuevo León o a la Ciudad de México para seguir abordando temas comerciales bilaterales”, expresó Waldo Fernández desde Washington, al resaltar la importancia de mantener una agenda permanente de cooperación económica entre ambos países.

El senador también subrayó que estos acercamientos se dan en un contexto de coordinación institucional entre ambos gobiernos, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera recientemente una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dar continuidad a la relación bilateral.

Asimismo, destacó que el objetivo central de esta primera ronda de conversaciones es consolidar una América del Norte más integrada, dinámica y robusta frente a los retos globales, mediante una coordinación estrecha entre representantes de México y Estados Unidos.

Estos trabajos se suman a los esfuerzos que el legislador ha impulsado para fortalecer el diálogo parlamentario entre ambos países e incluso avanzar hacia la realización de un encuentro interparlamentario especializado en el T-MEC, que podría celebrarse en Monterrey debido a la relevancia industrial y logística de Nuevo León dentro de la economía regional.

Con este encuentro, legisladores de ambos países refrendaron su disposición de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación bilateral como parte de los trabajos de seguimiento y revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).