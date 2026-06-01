CURP biométrica: guía de requisitos y cómo funciona el trámite 

Desde el 1 de febrero de 2026, la CURP biométrica ya es obligatoria en México para trámites federales clave. Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que no habrá multas económicas , la falta de este documento digital impide el acceso a la Pensión del Bienestar, la emisión de pasaportes y trámites bancarios. El proceso es gratuito y se realiza únicamente de forma presencial en los módulos del Renapo y registros civiles del país.

La modernización del sistema de identidad digital de la Secretaría de Gobernación fue anunciada desde el 2025. La Clave Única de Registro de Población tradicional ha cedido su lugar a la CURP biométrica, una herramienta del Registro Nacional de Población (Renapo) diseñada para blindar la identidad de los mexicanos mediante el registro de huellas, rostro e iris.

Si aún formas parte del porcentaje de ciudadanos rezagados, te presentamos la guía actualizada con los módulos disponibles en las 32 entidades y los servicios federales que ya la exigen.

¿Qué trámites están bloqueados sin la CURP Biométrica?

Para la agenda nacional, el mayor impacto de esta medida radica en el acceso a los derechos sociales y la movilidad integral. Aunque no existen sanciones económicas, el sistema nacional de validación de identidad ya frena los siguientes trámites si no estás actualizado:

Tramites que no puedes hacer sin CURP

​Requisitos oficiales para la actualización presencial de CURP biométrica

Debido a que el proceso involucra la captura de datos biológicos de alta seguridad, el trámite no se puede hacer por internet. Debes acudir a los centros autorizados con la siguiente documentación en original:

Identificación oficial vigente (INE, Cédula Profesional con fotografía o Pasaporte).

CURP impresa en su formato más reciente (con código QR).

Acta de nacimiento certificada y legible.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Módulo en que se trámita la CURP Biométrica. (X/@R2D2ARCE)

¿Cómo toman tus datos para la CURP?

En las ventanillas de atención se realiza la captura digital de tus 10 huellas dactilares, una fotografía de alta resolución para reconocimiento facial y el escaneo del iris. El procedimiento completo toma aproximadamente 15 minutos.

Módulos y sedes autorizadas en los Estados

La infraestructura nacional se ha coordinado a través de tres vías principales. Puedes ubicar tu centro de atención en:

Oficinas Locales del Registro Civil: Habilitadas en las cabeceras municipales de todo el país. Módulos Centrales del Renapo: Ubicados en las principales capitales estatales. En la CDMX visita este sitio para hacer una cita:https://citas.renapo.gob.mx/ Ventanillas Únicas en Convenio: En distintas regiones, los módulos de atención del SAT o del INE prestan su infraestructura de biometría para agilizar las filas.

Preguntas frecuentes

¿El trámite de la CURP biométrica tiene algún costo?

No. Es un servicio público 100% gratuito. Ningún funcionario o intermediario puede cobrarte por la captura de datos o la entrega del documento certificado.

¿Los menores de edad y adultos mayores deben tramitarla?

Sí, el registro es universal. En el caso de los menores de edad, deben presentarse acompañados de su madre, padre o tutor legal con una identificación oficial válida.

¿Mi CURP de papel ya no sirve para nada?

Funciona como un documento de consulta básico, pero para los trámites federales críticos (como el cobro de pensiones o la actualización de cuentas), las plataformas gubernamentales exigen que el estatus de la clave aparezca como "Certificada con Datos Biométricos" en la base de datos nacional.