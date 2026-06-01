Estudiantes del IPN acusan incumplimiento federal y mantienen protestas

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusaron a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda y Crédito Público, así como a la Presidencia de la República, de incumplir el compromiso de presentar una respuesta a su pliego petitorio general el pasado 27 de mayo.

A través de un pronunciamiento difundido por integrantes del movimiento estudiantil, la comunidad inconforme señaló que ninguno de los titulares de las dependencias convocadas acudió a la reunión planteada para atender sus demandas, por lo que aseguró que nunca se estableció un diálogo directo con autoridades con capacidad de decisión.

Los estudiantes también rechazaron un borrador de respuesta que, afirmaron, les fue presentado por la Secretaría de Educación Pública días antes del encuentro. Según el movimiento, el documento no contenía soluciones concretas a las demandas planteadas y se limitaba a exponer las restricciones de la dependencia federal.

En el mensaje, los inconformes sostuvieron que el Instituto Politécnico Nacional atraviesa una crisis institucional que, aseguraron, no ha sido reconocida por las autoridades educativas ni por la Dirección General del IPN, pese a que actualmente varias escuelas mantienen paros y movilizaciones.

Asimismo, responsabilizaron al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, de la situación que enfrenta la institución y reiteraron su exigencia de que deje el cargo. Los estudiantes acusaron presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y falta de atención a las demandas de la comunidad politécnica.

Respecto del Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., señalaron que el anuncio de su disolución resulta insuficiente, pues no se ha informado cómo se devolverán los recursos recaudados a nombre del instituto ni las posibles sanciones contra quienes integraron dicha asociación civil.

Los inconformes también demandaron que cualquier proceso relacionado con la liquidación del patronato se realice con transparencia y con participación de la comunidad politécnica.

Además, reiteraron su disposición a participar en un diálogo público y transmitido en vivo con autoridades federales, aunque rechazaron reuniones privadas o mecanismos de representación que, a su juicio, carecen de legitimidad.

El posicionamiento ocurre luego de que el pasado viernes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsarán acciones para democratizar al IPN y que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plan integral para fortalecer la operación de la institución, incluida la contratación de docentes y mejoras en infraestructura.

Durante una sesión del Consejo General Consultivo del IPN, el titular de la SEP llamó a los estudiantes en paro a retomar la vía del diálogo y sostuvo que existe disposición del gobierno federal para atender sus demandas. También anunció que la Presidencia propuso consultar a la comunidad politécnica para definir el perfil de quien ocupará la próxima Dirección General del instituto.

Sin embargo, los estudiantes sostienen que las medidas anunciadas hasta ahora no atienden de manera directa las demandas planteadas en su pliego petitorio y advirtieron que continuarán movilizados hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.