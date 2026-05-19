Sujeto amenaza con estallar tanque de gas para matar a su pareja e hijo

Un hombre de 27 años fue detenido por elementos de la Policía de Proximidad de Pesquería, en Nuevo León, tras ser señalado por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de intentar prender fuego a su vivienda con su pareja y un menor de edad atrapados en el interior.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Neptuno, en la colonia Colinas del Aeropuerto, cuando oficiales municipales acudieron a atender un reporte de una persona agresiva.

Al llegar al sitio, la víctima solicitó el auxilio desesperado de los policías. La mujer denunció que su pareja mantenía abierta la válvula de un tanque de gas y manipulaba un encendedor con la clara intención de incendiar el inmueble, poniendo en riesgo inminente la vida de ella y del menor.

Con la autorización de la afectada, los elementos municipales ingresaron a la vivienda, donde se percataron de un fuerte olor a gas. En el lugar, sorprendieron al sospechoso, identificado como Francisco “N”, de 27 años, sosteniendo el cilindro de gas y el encendedor.

Gracias a la rápida y oportuna intervención de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se logró controlar la situación, cerrar la válvula del tanque y asegurar al presunto responsable sin que resultaran personas lesionadas.

El presunto responsable fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Por otra parte, la corporación de seguridad de Pesquería refrendó su compromiso de atender con inmediatez los reportes de violencia familiar y de género para priorizar la protección de las familias del municipio.

Cae sujeto que golpeó a su pareja por no tener lista la cena

Apenas en el pasado mes de abril, un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja debido a que no le sirvió la cena con rapidez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron la noche del lunes, alrededor de las 23:40 horas, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Amado Nervo y M.M. del Llano.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia cuando se percataron de que una mujer solicitaba ayuda. Al entrevistarse con la afectada, de 26 años, esta señaló que su pareja la había golpeado repetidamente en el rostro.

De acuerdo con su testimonio, la agresión comenzó cuando el hombre ingirió bebidas alcohólicas y le exigió a su pareja que le sirviera la cena. Cuando ella le pidió unos minutos para calentar los alimentos, el sujeto reaccionó de forma violenta al no tener la comida lista de inmediato.

Tras el ataque, la mujer logró salir del domicilio y pidió apoyo a una patrulla que circulaba por la zona, lo que permitió la detención del presunto agresor.

El detenido fue identificado como Óscar Francisco “N”, de 29 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la corporación y puesto a disposición del Ministerio Público.

Un caso similar se registró durante la madrugada del 20 de abril en la colonia Moderna, donde un joven fue detenido por presuntamente agredir a su madre.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:45 horas en el cruce de las calles Durazno y Nardo, donde fue capturado Héctor Aarón "N.", de 24 años.

Policías municipales acudieron al lugar tras recibir un reporte de violencia familiar. Al llegar, una mujer de 49 años solicitó la detención de su hijo, al señalar que momentos antes había llegado en estado de intoxicación y comenzó a agredirla. La víctima esperó a que el joven se quedara dormido para pedir ayuda, por temor a que continuara la agresión.

Al notar la presencia de los oficiales, el presunto intentó huir y adoptó una actitud agresiva, pero fue controlado y detenido en el sitio. Por último, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

jcp