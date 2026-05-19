Un año sin Carlos Abdiel ni Carlos Manuel: Familias acusan abandono institucional

A un año del trágico accidente vial en la carretera a Ocotlán que cobró la vida de los jóvenes Carlos Abdiel y Carlos Manuel, sus familiares denunciaron que el proceso penal se encuentra deliberadamente estancado debido a tácticas de dilación institucional.

Haydee Lira, madre de una de las víctimas, lanzó un reclamo contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), acusando a los nuevos juzgadores de la adscripción —a quienes calificó como "jueces del acordeón"— de desproteger a las víctimas y otorgar excesivas garantías procesales a la imputada, una funcionaria del C5i local que causó la muerte de los jóvenes al pasarse un alto de forma abrupta.

"Es muy lamentable que a un año de la pérdida de nuestros seres queridos no haya justicia, que han aplicado el alentar el proceso, alargarlo, hacerlo pesado para que nosotros desistamos. Para mí es lo que me ha dejado este año, vivir un duelo sola porque no hemos tenido seguimiento, aquello que nos prometieron nuestras autoridades”, dijo la madre de Carlos Abdiel joven.

Hace un año los dos jóvenes murieron cuando una funcionaría del C5i se pasó un alto y les cortó el paso de manera abrupta, mientras viajaban en una motoneta en la carretera a Ocotlán, en la capital de Tlaxcala.

Familiares de los jóvenes denuncian que la justicia aún no llega para ellos. Aseguran que los nuevos jueces del Poder Judicial de la Federación les brindan más derechos a la imputada que a las víctimas.

Los jóvenes perdieron la vida cuando una funcionaria del C5i presuntamente se pasó un alto e interceptó su motoneta. Especial

"Pareciera que la justicia viene de rodillas porque han hecho este proceso largo y resulta que los más indignante, para mí, parte de lo más indignante es que la imputada tenga más derechos que nosotros como víctimas.

“Entendemos un poquito de las leyes, que ellos también tienen derechos, que ellos se pueden amparar, pero es muy lamentable saber que nuestros jueces del Poder judicial de la Federación no sepan ni a qué hayan llegado, son los jueces del acordeón”, criticó Haydee Lira.

Reproducir La madre denuncia tácticas de dilación para cansarla y obligarla a desistir.

Este año para las familias de Carlos Abdiel y Carlos Manuel ha sido muy difícil, pues está el dolor de la pérdida y la impotencia de que aún no se hace justicia.

"Destrozaron mi familia, nos dejaron en un duelo terrible, en el abandono total, porque esta pérdida fue un arrebato total, no esperado”, lamento la mujer.

Hizo un llamado a las autoridades para que la justicia no se siga posponiendo.