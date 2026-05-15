Semar asegura y destruye artefactos explosivos y equipo táctico en Sinaloa
los campamentos y el equipo táctico fueron inhabilitados y destruidos en el lugar por personal naval
Durante eventos diferentes, elementos de infantería de la Armada de México (Semar), localizó artefactos explosivos, campamentos, municiones y diverso equipo táctico en Sinaloa.
En un primer evento, durante recorridos terrestres de disuasión en inmediaciones del poblado de Palmillas, municipio de Mazatlán, personal naval localizó y aseguró 70 explosivos tipo minas, 15 artefactos explosivos improvisados, 407 cartuchos, equipo táctico y ponchallantas.
Un segundo evento, durante un recorrido en el municipio de Escuinapa, se localizó un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada, asegurando 64 artefactos explosivos, cuatro cartuchos de guerra, equipo táctico y poncha llantas.
En un tercer evento, al efectuar recorrido de apoyo y seguridad perimetral a la comisión estatal de búsqueda de personas en el poblado de Ensenada, municipio de Cruz de Elota se localizaron 21 artefactos explosivos improvisados para drones.
En un cuarto evento, en el poblado de Ensenada, municipio de Cruz de Elota, se localizó un campamento perteneciente a la delincuencia organizada con actividad reciente, donde se aseguró diverso equipo táctico, seis cargadores y 30 cartuchos.
Los explosivos, los campamentos y el equipo táctico fueron inhabilitados y destruidos en el lugar por personal naval; asimismo, la munición asegurada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.