Durante eventos diferentes, elementos de infantería de la Armada de México (Semar), localizó artefactos explosivos, campamentos, municiones y diverso equipo táctico en Sinaloa.

Semar asegura y destruye artefactos explosivos y equipo táctico en Sinaloa

En un primer evento, durante recorridos terrestres de disuasión en inmediaciones del poblado de Palmillas, municipio de Mazatlán, personal naval localizó y aseguró 70 explosivos tipo minas, 15 artefactos explosivos improvisados, 407 cartuchos, equipo táctico y ponchallantas.

Semar asegura y destruye artefactos explosivos y equipo táctico en Sinaloa

Un segundo evento, durante un recorrido en el municipio de Escuinapa, se localizó un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada, asegurando 64 artefactos explosivos, cuatro cartuchos de guerra, equipo táctico y poncha llantas.

Semar asegura y destruye artefactos explosivos y equipo táctico en Sinaloa

En un tercer evento, al efectuar recorrido de apoyo y seguridad perimetral a la comisión estatal de búsqueda de personas en el poblado de Ensenada, municipio de Cruz de Elota se localizaron 21 artefactos explosivos improvisados para drones.

Semar asegura y destruye artefactos explosivos y equipo táctico en Sinaloa

En un cuarto evento, en el poblado de Ensenada, municipio de Cruz de Elota, se localizó un campamento perteneciente a la delincuencia organizada con actividad reciente, donde se aseguró diverso equipo táctico, seis cargadores y 30 cartuchos.

Semar asegura y destruye artefactos explosivos y equipo táctico en Sinaloa

Los explosivos, los campamentos y el equipo táctico fueron inhabilitados y destruidos en el lugar por personal naval; asimismo, la munición asegurada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.