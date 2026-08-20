Semar asegura nueve toneladas de presunta droga en 'Operación Jaguar Frontera Sur'

Durante las primeras dos semanas de agosto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron cerca de nueve toneladas de presunta carga ilícita y detuvieron a 18 personas durante distintos operativos desplegados en aguas del Pacífico mexicano.

Las acciones forman parte de la “Operación Jaguar Frontera Sur”, estrategia naval dirigida a reforzar la vigilancia marítima y contener el traslado de estupefacientes hacia territorio nacional desde Centro y Sudamérica.

De acuerdo con el balance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 16 de agosto de 2026, personal naval interceptó aproximadamente 8 mil 955 kilogramos de sustancias presuntamente ilícitas, distribuidas en 264 bultos.

Adicional a la droga, también se detuvieron a 18 personas durante distintos operativos desplegados en aguas del Pacífico mexicano. Cortesía

Como parte de estas intervenciones también fueron aseguradas cuatro embarcaciones menores presuntamente utilizadas para el traslado de la carga.

Los operativos se desarrollaron frente a las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, una extensa franja marítima utilizada por organizaciones criminales para intentar movilizar cargamentos procedentes del sur del continente.

En las distintas acciones fueron detenidas 18 personas. Seis de ellas son mexicanas y las otras 12 son de nacionalidad extranjera.

La Secretaría de Marina mantiene esta operación con el objetivo de detectar e interceptar embarcaciones sospechosas antes de que alcancen las costas mexicanas o establezcan rutas de distribución hacia otros puntos del país.

Para ello, la Armada de México ha reforzado sus capacidades de inteligencia, vigilancia, detección y reacción en el mar, principalmente en el Pacífico sur, considerado uno de los corredores utilizados para el tráfico marítimo de drogas.

Los aseguramientos y las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.