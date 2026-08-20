La Marina confirma el rescate de balseros cubanos en costas de Yucatán

Una embarcación con balseros cubanos que permanecía sin contacto desde el pasado 11 de agosto fue localizada este jueves frente a las costas de Yucatán, en una operación que permitió poner a salvo a sus ocupantes después de varios días de incertidumbre.

La lancha fue encontrada aproximadamente a 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto, en la península de Yucatán, una de las zonas de México más cercanas a Cuba.

La información sobre la localización fue confirmada a AFP por una fuente de la Marina mexicana, mientras que un pescador reportó a 14ymedio que la embarcación había sido ubicada alrededor de las 09:00 horas.

De acuerdo con el reporte del pescador citado por 14ymedio, la embarcación fue detectada por el barco Tigres del Mayab 3.

La tripulación se acercó a los balseros para proporcionarles alimentos y agua y posteriormente notificó a las autoridades para activar el operativo de rescate.

La cifra de personas que viajaban en la embarcación presenta una diferencia entre las fuentes.

Mientras reportes de prensa hablaban de 19 migrantes cubanos, una fuente de la Marina mexicana consultada por AFP confirmó la localización de al menos 15 personas, incluidos cuatro menores de edad.

“Ya recuperaron a los cubanos”

La Marina mexicana informó que los migrantes fueron recuperados y trasladados hacia instalaciones navales.

Ya recuperaron a los cubanos”, dijo la fuente de la Marina a AFP. “Van camino al Mando Naval”.

Los migrantes fueron localizados cerca de la Novena Zona Naval, instalación de la Secretaría de Marina ubicada en la península de Yucatán.

La zona representa uno de los puntos de México geográficamente más próximos a Cuba, por lo que es un área relevante para las operaciones de búsqueda y rescate de embarcaciones provenientes de la isla.

Habían salido de Pinar del Río

Según información citada por AFP, medios de comunicación cubanos y estadounidenses reportaron que la embarcación había salido el 11 de agosto de Pinar del Río, provincia ubicada en el occidente de Cuba.

Desde ese día no se tenía información precisa sobre el paradero de los ocupantes.

La incertidumbre aumentó debido a las condiciones de la embarcación. Un hombre residente en México, cuyos hijos viajaban en la lancha, declaró el lunes a Univision que el bote tenía poco combustible.

Ante la posibilidad de que la embarcación quedara a la deriva, la Marina mexicana ordenó el despliegue de un Defender, una embarcación ligera y de alta velocidad utilizada en tareas de búsqueda y rescate.

La localización a 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto permitió activar las labores para poner bajo resguardo a los ocupantes.

El operativo tuvo como punto de referencia la costa de Yucatán, desde donde las autoridades mantienen vigilancia sobre las embarcaciones que realizan la peligrosa travesía desde Cuba.

Hasta el momento, la información proporcionada por las fuentes establece que los migrantes fueron recuperados con vida y trasladados hacia el mando naval correspondiente.

El caso ocurre en un contexto de creciente migración de ciudadanos cubanos que intentan abandonar la isla mediante embarcaciones pequeñas o precarias.

Estas travesías implican riesgos importantes debido a las condiciones de las lanchas, la disponibilidad de combustible y las largas distancias que deben recorrer en el mar. Los migrantes pueden quedar expuestos a naufragios, desapariciones o intercepciones por parte de autoridades marítimas.

La situación económica y energética de Cuba también forma parte del contexto de estas salidas.

De acuerdo con la información citada por AFP, desde enero Estados Unidos mantiene un bloqueo de facto al suministro de combustible hacia la isla, una situación que agravó una crisis energética que ya provocaba prolongados apagones y afectaba la vida cotidiana de sus aproximadamente 9.4 millones de habitantes.