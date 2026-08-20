Sheinbaum y Carney conversan vía telefónica; abogan por pronta renovación del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la importancia de renovar el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA) (T-MEC) lo antes posible para proporcionar mayor certeza a las empresas y trabajadores norteamericanos.

Destacaron que la certidumbre jurídica y comercial del acuerdo resulta fundamental para brindar estabilidad tanto a las empresas como a los trabajadores de la región norteamericana.

Mediante información oficial del Gobierno de Canadá se dio a conocer los temas abordados en la comunicación entre ambos líderes, en la que abordaron temas prioritarios de la agenda bilateral y comercial de América del Norte.

Durante el diálogo, el primer ministro Carney expresó su profundo agradecimiento a la mandataria mexicana por el apoyo solidario brindado por México durante la temporada de incendios forestales en territorio canadiense este verano.

Este respaldo se tradujo en el despliegue de más de 400 bomberos y personal de apoyo especializados que colaboraron directamente en las labores de contención.

Asimismo, Carney y Sheinbaum revisaron los avances en el comercio transfronterizo entre ambas naciones, subrayando que una sólida cooperación bilateral es la base para garantizar la prosperidad y la seguridad compartidas en el continente.

Al término de la reunión, ambos jefes de Estado reafirmaron el compromiso de mantener una comunicación fluida y un contacto cercano para darle seguimiento a estos acuerdos estratégicos.