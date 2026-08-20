Módulos itinerantes del INE en Campeche, en riesgo por falta de recursos para combustible

La falta de recursos para combustible y viáticos puso bajo alerta la operación de dos módulos itinerantes del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche, debido a que podrían enfrentar dificultades para cumplir sus recorridos hacia zonas donde la población tiene mayores dificultades para trasladarse a los módulos fijos.

Hay que recordar que el INE opera con un déficit de 155.3 millones de pesos, según su último reporte sobre su situación presupuestal. Además ha apretado el cinturón en todas sus áreas para lograr ahorros por otros 143.4 millones de pesos.

Durante una sesión del Grupo de Trabajo de Operación de Campo, el representante del PRI, Justo López, pidió explicaciones a funcionarios del Registro Federal de Electores sobre información recibida de los distritos 1 y 2 de Campeche, según la cual contarían con recursos únicamente para dos o tres días de operación.

Antes del reclamo, se había informado sobre toda la estrategia de reforzamiento de módulos de atención ciudadana como parte de la estrategia anual intensa de credencialización previa a las elecciones de 2027.

El representante del PT, Adalid Martínez, también solicitó un informe puntual sobre la situación y advirtió que una eventual suspensión afectaría principalmente a quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse.

Funcionarios del Registro Federal de Electores reconocieron que Campeche ha reportado carencias de recursos, pero aseguraron que se han realizado gestiones ante la Dirección Ejecutiva de Administración para cubrir las necesidades de combustible y operación.