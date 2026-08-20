Cancillería activa protocolo para asistir a mexicanos en Perú tras sismo

El gobierno de México activó su protocolo de asistencia consular después del sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves en el sur de Perú, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que mantiene comunicación con las autoridades peruanas y con la comunidad mexicana en ese país.

La Cancillería mexicana señaló que permanece atenta a la evolución de la situación tras el movimiento telúrico registrado en el departamento de Ayacucho.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano y, a través de la Embajada de México en el Perú, permanecemos en contacto con las autoridades locales y con la comunidad mexicana para brindar la asistencia consular que pudiera requerirse”, indicó la dependencia en su cuenta de X.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el terremoto tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

El organismo ubicó la profundidad del movimiento en 108 kilómetros, una característica que, de acuerdo con especialistas, habría contribuido a reducir su impacto en superficie.

El temblor fue percibido en distintas regiones del país, incluida Lima, donde habitantes reportaron el movimiento.

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) estimó, por su parte, una magnitud de 6.6, frente a los 7.2 reportados inicialmente.

Hasta ahora no se reportan daños ni personas heridas

El jefe del IGP, Hernando Tavera, señaló que la información disponible hasta el momento no indicaba daños materiales ni personas heridas en la zona cercana al epicentro.

La información que se ha recolectado hasta el momento es que la población salió a las calles preocupadas, pero no hay impacto”, declaró a la radioemisora RPP.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el movimiento también fue percibido de manera moderada en regiones del sur y de la costa central peruana.

La profundidad de 108 kilómetros es uno de los elementos considerados para explicar que, pese a la magnitud reportada, hasta el momento no existan reportes de afectaciones importantes.