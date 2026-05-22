Refuerza Marina vigilancia en partes altas de Ecatepec

Para inhibir la comisión de ilícitos de alto impacto y brindar tranquilidad a las familias en colonias de la parte alta de la Sierra de la Guadalupe, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, grupos especiales de la policía municipal y personal de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina (Semar) reforzaron patrullajes terrestres.

El despliegue operativo se realiza en diversos horarios, durante la mañana y madrugada, con patrullajes terrestres para intervenciones aleatorias a personas, vehículos y motocicletas, en acciones de prevención del delito y proximidad ciudadana en calles y avenidas principales de la parte alta.

Estas acciones forman parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, que realizan elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Metropolitana y Marina.

Durante una de las intervenciones fue detenido Ulises “N”, de 29 años de edad, quien al ver la presencia policial intentó escapar Foto: Especial

Los patrullajes se han realizado en diversas colonias, como Almarcigo Sur, La Presa, Plan de Ayala, Lomas de San Carlos, Texalpa, El Ostor y fraccionamiento San Carlos.

Durante una de las intervenciones fue detenido Ulises “N”, de 29 años de edad, quien al ver la presencia policial intentó escapar, pero fue alcanzado por los uniformados, que al realizar una inspección le hallaron diversas dosis de estupefacientes, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público.

Concepción Cruz, vecina de la colonia Ampliación Tulpetlac, reconoció la presencia de la policía municipal y Marina en las partes altas, ya que brinda mayor tranquilidad a las familias.