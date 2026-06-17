Segob y SEP perfilan fin del paro de la CNTE; abren mesa permanente por jubilaciones

“Esperamos que se levante” el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México pero “hasta no ver, nosotros no creemos”, externó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En un mensaje dirigido a medios de comunicación por parte de la secretaria y del titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, emitido después de más de tres horas de reunión con 45 integrantes de la comisión única negociadora de la CNTE, Rodríguez Velázquez indicó que en la mesa de las negociaciones se alcanzó un acuerdo en ese sentido con los docentes; sin embargo, el mismo será sometido a las bases disidentes que acampan desde hace 17 días en la capital mexicana.

El acuerdo contempla instalar desde la noche de este miércoles una mesa permanente de trabajo para atender las demandas relacionadas con su jubilación.

–¿Quedaron de levantar su paro?, preguntaron los periodistas a la secretaria.

–Eso esperamos, eso esperamos, a eso apostamos, expresó.

–Ellos en concreto ¿se comprometieron a levantar el paro? insistieron los comunicadores.

–Eso esperamos, esperamos que eso pase, abundó.

–¿De aquí a mañana?, continuaron los planteamientos de la prensa a la funcionaria.

Sí, indicó al mover la cabeza en sentido afirmativo.

Acerca del trato que prevaleció en la reunión, la secretaria de Gobernación fue puntual: “Tenemos un acuerdo, el que acabamos de leer”. Para mayor claridad de los alcances del encuentro, la funcionaria tocó la mesa con su dedo índice y recalcó que el gobierno federal “espera” que concluyan las movilizaciones.

“Eso fue lo que esperamos porque nosotros hasta no ver, no creemos”, reafirmó antes de abandonar el salón Juárez de la secretaría de Gobernación.

Aún hay tiempo para cerrar el ciclo escolar

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, se pronunció en favor de respetar la protesta social así como la libertad de tránsito, pero llamó a los docentes a actuar con responsabilidad para beneficio de los alumnos de educación básica que sufren la ausencia de sus maestros en las aulas.

“Estamos a tiempo al día de hoy de garantizar un cierre del ciclo escolar satisfactorio y sin contratiempos para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país; seguiremos privilegiando las negociaciones y la construcción de acuerdos siempre con respecto a los derechos humanos, a la libre manifestación pacífica y también a los derechos de millones de personas que diariamente transitan y disfrutan de los espacios públicos de nuestra ciudad y de nuestro país”.