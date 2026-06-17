CNTE acusa falta de avances en Gobernación y deja en manos de la ANR el futuro del paro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que las respuestas presentadas por el Gobierno federal durante la mesa de negociación realizada este miércoles en la Secretaría de Gobernación (Segob) son insuficientes para atender sus demandas centrales, por lo que será la Asamblea Nacional Representativa (ANR) la que defina el rumbo del movimiento magisterial.

Al término del encuentro encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dirigentes de la Coordinadora informaron que las autoridades federales ratificaron las propuestas que ya habían sido entregadas previamente al magisterio y descartaron, por ahora, abrir una ruta para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias del movimiento.

“Ante la pregunta explícita de si se instalaban mesas para construir la ruta hacia la abrogación de la Ley del ISSSTE, concretamente respondieron que no pueden hacer una ruta de abrogación en estos momentos”, informó la secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces Morales.

La dirigente explicó que en la reunión participaron la titular de Gobernación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; funcionarios del ISSSTE y representantes de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

De acuerdo con la CNTE, las autoridades reiteraron los planteamientos relacionados con el fortalecimiento de pensiones, la construcción de una aseguradora pública y una nueva relación laboral entre el magisterio y la Secretaría de Educación Pública, pero sin incorporar propuestas adicionales respecto a las demandas centrales del movimiento.

“Hoy ratificaron que es lo único que hay hasta estos momentos”, sostuvo Veleces Morales.

La CNTE informó que el Gobierno federal entregó una calendarización de mesas tripartitas y mesas temáticas para atender problemáticas estatales y casos específicos de los distintos contingentes, propuesta que será analizada durante la Asamblea Nacional Representativa convocada para este jueves.

Por ello, los dirigentes evitaron adelantar cualquier definición sobre la continuidad o eventual levantamiento del paro nacional.

“Hasta el momento nosotros seguimos en la huelga. No hemos tenido una determinación de levantarla; será la Asamblea Nacional Representativa la que determine qué sigue para este movimiento”, indicó la representante de la Sección 14.

La reunión entre autoridades y dirigentes magisteriales se realizó luego de una jornada de movilizaciones simultáneas en cuatro puntos del sur de la Ciudad de México: Taxqueña, Acoxpa, Gran Sur y la zona de hospitales, como parte del día 17 del paro nacional indefinido.

Durante las protestas, realizadas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México en el contexto de las actividades de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Coordinadora denunció actos de hostigamiento, encapsulamientos y agresiones contra integrantes del movimiento.

Veleces Morales aseguró que ocho integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y un integrante de la Sección 9 fueron retenidos por elementos de seguridad cuando intentaban llegar a uno de los puntos de concentración.

Asimismo, denunció el robo de dinero y teléfonos celulares, además de agresiones físicas y amenazas contra integrantes del magisterio.

La dirigente adelantó que estas denuncias serán presentadas formalmente ante las autoridades correspondientes y pidió que se investiguen los hechos ocurridos durante el operativo desplegado en la zona sur de la capital.

Por su parte, Pedro Hernández Morales, dirigente de la Sección 9 Democrática, acusó que el dispositivo de seguridad implementado con motivo del Mundial dificultó la llegada de los contingentes a los puntos de protesta y sostuvo que la CNTE fue objeto de restricciones a la movilidad.

Los dirigentes también denunciaron presuntos descuentos salariales y el levantamiento de actas administrativas contra docentes que participan en el paro.

Al cierre de la jornada, la CNTE reiteró que considera insuficientes las respuestas del Gobierno federal y señaló que será la Asamblea Nacional Representativa la instancia encargada de determinar los siguientes pasos del movimiento magisterial.