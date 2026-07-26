Segob reporta avances del Plan Maestro en comunidades desplazadas de Guerrero

Este domingo, la secretaría de gobernación difundió una actualización de las acciones realizadas dentro del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, originado a partir del desplazamiento de familias en la región por la acción de los grupos del crimen organizado

A través de un comunicado de prensa, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez reportó que el gobierno de México “mantiene una intervención integral” y continua en 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas.

En ese comunicado emitido al medio de este domingo, se explicó que las acciones del gobierno federal se desarrollan “con el propósito de atender las causas que generan la violencia, así como fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de vida de la población”.

En el citado plan existe la participación de 20 dependencias de los tres órdenes de gobierno a partir de un Puesto de Mando instalado en Chilapa de Álvarez, con la presencia permanente de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional, abundó el reporte.

La estrategia gubernamental permite por ejemplo “la incorporación de las familias a programas de bienestar; la realización de jornadas de servicios integrales, que incluyen el aspecto médico y psicosocial así como el apoyo al campo y al desarrollo comunitario; el fortalecimiento de la infraestructura educativa y de salud; así como la atención especial a las y los jóvenes”.

Asimismo, se coordina el retorno de familias desplazadas con el apoyo institucional y de las autoridades competentes “para garantizar condiciones de seguridad”.