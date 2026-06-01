BYD YUAN PRO DM-i va más lejos

La movilidad híbrida enchufable gana terreno en México y BYD busca fortalecer esa tendencia con el lanzamiento de la BYD YUAN PRO DM-i, una SUV compacta que amplía el portafolio de la marca y apuesta por autonomía, seguridad, eficiencia y conectividad para un consumidor que prioriza el equilibrio entre costos de operación y equipamiento.

BYD eligió a León, Guanajuato, como sede para la presentación del modelo, al considerar que la ciudad refleja un entorno de dinamismo económico, movilidad y desarrollo urbano alineado con el enfoque del vehículo.

La unidad incorpora tecnología desarrollada por la compañía a lo largo de 18 años, la cual está respaldada por cerca de ocho millones de unidades comercializadas a nivel mundial.

Frente a este panorama, al referirse a la estrategia de crecimiento, Iván Flores, Director Comercial de BYD México, explicó que el lanzamiento forma parte del Plan Consolidación 2026, que está enfocado en fortalecer la operación, cobertura y servicios en México.

“Hoy tenemos más de 100 tiendas operando, servicios de venta, posventa, refacciones y financiamiento. La llegada de este modelo viene a sumar a la estrategia de consolidación y a fortalecer nuestra presencia en el mercado”, aseguró.

León, Guanajuato, fue la sede elegida para el lanzamiento de la BYD YUAN PRO DM-i.

Rendimiento y desempeño

La BYD YUAN PRO DM-i ofrece hasta 45 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y un rango combinado de hasta mil 45 kilómetros, para responder tanto a trayectos cortos como a recorridos de mayor distancia.

La propuesta busca satisfacer a un perfil de consumidor que ya no centra su decisión únicamente en el vehículo, sino en el valor agregado que aporta en aspectos como conectividad, ahorro y experiencia de manejo.

En términos de eficiencia, la SUV brinda un rendimiento combinado de 24 kilómetros por litro y un costo operativo aproximado de 61 centavos por kilómetro en modo eléctrico, mientras que una carga completa en casa tendría un costo menor a los 35 pesos, elementos con los que se refuerza la narrativa de ahorro frente a los vehículos convencionales.

Uno de los diferenciadores tecnológicos es la incorporación de la Blade Battery, batería de fosfato de hierro y litio (LFP) diseñada para ofrecer mayor estabilidad térmica, durabilidad y seguridad. El sistema supera los cinco mil ciclos de carga a lo largo de su vida útil.

En materia de seguridad, la BYD YUAN PRO DM-i incluye un paquete ADAS con funciones como frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control crucero inteligente. A ello se suma una estructura compuesta en 58.6% de acero de alta resistencia y seis bolsas de aire.

La apuesta por la innovación también se extiende al interior, el cual integra una pantalla central de 12.8 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, acceso remoto mediante la aplicación de BYD y compatibilidad con llave NFC desde teléfono móvil o reloj inteligente.

Además, integra el asistente inteligente de voz en español Hi BYD para operar distintas funciones mediante comandos, así como red de datos 4G dentro del vehículo, sin costo durante los primeros dos años.

También cuenta con una cámara panorámica de 360 grados, nueva palanca de cambios montada sobre la columna de dirección para optimizar el espacio interior y una capacidad en la cajuela de hasta mil 332 litros al abatir los asientos traseros.

Con un precio de 499 mil 999 pesos para las primeras dos mil unidades, la BYD YUAN PRO DM-i se posiciona como la SUV híbrida enchufable más accesible del mercado mexicano.

Con este lanzamiento, BYD está enfocado en ampliar el acceso a la electrificación en el país y fortalecer su presencia en dicho segmento, el cual gana relevancia entre los usuarios que buscan reducir gastos de movilidad sin renunciar al equipamiento, tecnología, seguridad y capacidad.

“El ADN de BYD son más de 100 mil ingenieros trabajando en innovación y tecnología, siempre buscando cómo mejorar la marca y los modelos. La esencia de la compañía va más allá de la venta, busca cambiar la movilidad y contribuir a reducir el impacto ambiental”, detalló Iván Flores, Director Comercial de BYD México.