Armenta encabeza Mesa Estatal de Paz en la Mixteca; destaca gobierno de territorio y cercanía social 

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la Mesa Estatal de Paz en el municipio de Acatlán de Osorio, donde sostuvo que su administración busca consolidar un nuevo estilo de gobierno basado en la cercanía con la ciudadanía, el trabajo territorial y el diálogo directo con las comunidades.

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Ante presidentas y presidentes municipales de la microrregión 23, así como representantes de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, fiscalías y el Poder Judicial, el mandatario estatal afirmó que gobernar implica asumir una responsabilidad humanista, con el pueblo al centro de las decisiones públicas.

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Armenta Mier señaló que esta visión forma parte del modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientado a dejar atrás las prácticas asociadas al derroche, los privilegios y la distancia burocrática para dar paso a una administración austera, cercana y enfocada en el bienestar colectivo.

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Durante el encuentro, el gobernador reiteró que su administración será un gobierno “de territorio, no de escritorio”, con el objetivo de atender las principales necesidades de las y los poblanos en las distintas microrregiones de la entidad.

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Entre los temas abordados destacaron la seguridad, la coordinación institucional y el desarrollo económico, particularmente a través de programas enfocados en generar riqueza comunitaria y fortalecer el bienestar social en la Mixteca poblana.

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En la Mesa Estatal de Paz participaron el comandante de la 25.ª Zona Militar en Puebla, general de brigada de Estado Mayor Ernesto Estrada González; el coordinador de la Guardia Nacional, Alberto Soto; el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz; así como el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez.

También asistieron presidentas y presidentes municipales, delegados regionales e integrantes del gabinete estatal, como parte de la estrategia de coordinación territorial para atender los retos de seguridad y desarrollo en la microrregión 23.