Segob atiende a desplazados de Chilapa, ¿qué demandan las familias?

En el segundo día de encuentros con familias desplazadas en el estado de Guerrero por la prevalencia del crimen organizado, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que desde el gobierno federal se trabaja de forma coordinada para alcanzar "la paz duradera" en la región a través del diálogo.

En un breve mensaje difundido desde su cuenta de la red social X, la funcionaria compartió cuatro fotografías del momento en que pobladores de Alcozacán, en Chilapa manifestaron a las autoridades civiles y militares la problemática que enfrentan todos los días por la acción criminal de los grupos identificados como Los Ardillos y los Tlacos.

De acuerdo con Rodríguez Velázquez, a las decenas de desplazados se les brindó servicio médico, alimentos y seguridad, tal y como lo instruyó la presidenta Sheinbaum Pardo.

Junto con la gobernadora Evelyn Salgado estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Trabajamos de forma coordinada para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región", externó.

A las decenas de desplazados se les brindó servicio médico, alimentos y seguridad, tal y como lo instruyó la presidenta Sheinbaum Pardo. Cortesía

¿Qué acuerdos se alcanzaron?

Posteriormente en un comunicado de prensa, se detalló que durante los encuentros con pobladores de Alcozacán y Coatzingo se acordó el establecimiento de un "corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad".

Otro de los tratos consistió en volver a instalar "Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal", luego de que los desplazados exigieron su reinstalación.

Una más, fue la de instalar una mesa de diálogo entre el gobierno estatal y federal con los comisarios ejidales para generar "condiciones duraderas de paz y convivencia en la región".

En ese contexto, la secretaria resaltó que "para el gobierno de México es fundamental mantener abiertos estos puentes de comunicación" al ayudar a resolver conflictos y preservar la paz.

La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, refirió.

Además de la titular de la Segob y la gobernadora de Guerrero, el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno también participa de los recorridos. Cortesía

¿Qué demandan las familias desplazadas?

En el diálogo con las familias afectadas por el crimen, la principal demanda fue la de contar con seguridad y que el ejército mexicano permanezca en la zona. También exigieron la conformación de bases mixtas de operación que cuenten con elementos de la defensa nacional, la guardia nacional y la policía estatal.

De los armadores de los drones que dañaron e hirieron a la población durante varios días, hasta este momento no se conoce ninguna detención.

Cabe mencionar que además de la titular de la Segob y la gobernadora de Guerrero, el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno también participa de los recorridos y encuentros con las comunidades afectadas en la zona de Chilapa.

Por parte de las autoridades militares están presentes en los recorridos el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García así como el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma; el fiscal General del Estado, Jesús Zipacná Torre; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez; el coordinador regional del IMSS Bienestar, Tomás Miranda; la titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo también forman parte de los funcionarios que recibieron la orden presidencial de acompañar a las familias desplazadas.

fdm