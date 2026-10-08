Sedena aplica el Plan DN-III-E en Puerto Vallarta por Simón

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E en Puerto Vallarta, Jalisco, ante la presencia de la tormenta tropical Simón en las costas del Pacífico, con recorridos de vigilancia y acciones preventivas en zonas que podrían presentar inundaciones, deslaves u otras situaciones de riesgo.

Elementos de la 41/a. Zona Militar mantienen coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y personal de Protección Civil para definir las medidas de prevención y respuesta ante posibles afectaciones por las condiciones meteorológicas.

Como parte del operativo, las tropas realizan recorridos en ríos, arroyos y caminos considerados susceptibles de representar un riesgo para la población. El objetivo es detectar de manera anticipada cualquier situación que pueda poner en peligro a las comunidades y brindar auxilio en caso de ser necesario.

El despliegue militar también contempla la identificación de puntos susceptibles de inundaciones y deslaves. Especial

Ejército recorre zonas vulnerables por Simón

El despliegue militar también contempla la identificación de puntos susceptibles de inundaciones y deslaves, mientras que el personal mantiene vigilancia en las áreas donde las lluvias podrían generar complicaciones para la población.

De manera paralela, elementos del Ejército realizan perifoneo preventivo en localidades vulnerables para comunicar a los habitantes las principales medidas de autoprotección, así como las rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

Las acciones forman parte de la fase preventiva del Plan DN-III-E, mecanismo mediante el cual la Secretaría de la Defensa Nacional participa en labores de auxilio ante fenómenos naturales y emergencias.

La dependencia señaló que el personal militar está preparado para apoyar a la población y, en caso de una emergencia, intervenir en labores de auxilio a las personas y sus bienes, además de contribuir al mantenimiento del orden y, posteriormente, a la reconstrucción de las zonas que pudieran resultar afectadas.