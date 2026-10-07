Secundaria instala detector de metales para rastrear ingreso de celulares

La secundaria Manuel Rodríguez Vázquez de la colonia Tres Caminos Tercer Sector en Guadalupe, Nuevo León, donde incorporaron un detector de metales de marco completo, similar a los utilizados en los aeropuertos, para reforzar el control en el ingreso de los alumnos con celulares.

Luz Patricia Rojas, directora del turno vespertino, relató en entrevista para ABC Noticias que los estudiantes llegaron a esconder los celulares dentro de los calcetines o entre los pliegues de la ropa para burlar las revisiones y utilizar los dispositivos dentro del plantel.

Una vez en el interior, los alumnos suelen emplearlos para tomarse fotografías con el uniforme, ver contenido inapropiado, acosar a compañeros o incluso grabar a profesores sin su consentimiento.

La directora señaló que los conflictos también se presentan cuando la escuela intenta retirar un celular por alguna conducta de indisciplina.

En una ocasión, dijo, incluso fue amenazada con proceder legalmente.

“No estoy quitando un celular, estoy deteniendo un celular porque hay una indisciplina, pero el papá piensa que yo me voy a quedar con él, que le estoy quitando algo de dinero, para nada. Hay una indisciplina, hay la evidencia, hay testigos”, explicó.

Rojas recordó que anteriormente la escuela utilizaba únicamente una varilla manual para realizar las revisiones, lo que permitía a los alumnos evadir el control al esconder los dispositivos en zonas donde el aparato no los detectaba.

Ante esta situación, la secundaria decidió invertir en un detector de metales de marco completo, previo a las nuevas restricciones para el uso de celulares en las escuelas anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que entrarán en vigor el 3 de noviembre.

El equipo se encuentra actualmente en una etapa de pruebas y concientización con los estudiantes y además de detectar celulares permitirá identificar otros objetos metálicos que pudieran representar un riesgo dentro del plantel, explicó la directora.

La directora explicó que también buscan que los alumnos conozcan el funcionamiento del equipo y comprendan la importancia de evitar el ingreso de objetos que puedan representar un peligro.