Profesores de la Sección 22 del SNTE-CNTE se movilizarán en calles y carreteras del estado de Oaxaca a partir de este miércoles 25 de noviembre, con una marcha estatal y continuarán con un paro de labores de 48 horas los días 26 y 27 para exigir soluciones a las problemáticas de los distintos niveles educativos.

De acuerdo con la convocatoria firmada por la dirigencia sindical, participará una representación del 10 por ciento de la membresía, integrada por delegados regionales y organizaciones sociales simpatizantes, que exigirán investigaciones por las presuntas agresiones y detenciones arbitrarias contra profesores y activistas.

La suspensión de actividades en planteles de educación básica afiliados a la Sección 22, con inicio de movilizaciones a las 9:00 horas del jueves, afectará a casi un millón de alumnos de once niveles educativos de las ocho regiones del estado.

El denominado “menú” de acciones incluye un plantón masivo en el Zócalo capitalino, bloqueos carreteros y en cruceros, liberación de casetas y el cierre de accesos a la planta de distribución de combustible de Pemex en el municipio conurbado de Santa María El Tule.

De acuerdo con el calendario escolar, el periodo de receso por vacaciones decembrinas comprenderá del lunes 21 de diciembre al 6 de enero.

Sin embargo, según el calendario alternativo de la CNTE, la reincorporación a las aulas será hasta el día 11.