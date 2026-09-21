La CNTE también presiona para sacar beneficios al gobierno

Los mecanismos de control y manipulación que se desarrollan en el SNTE se reproducen en la CNTE, con la diferencia que la coordinadora es una estructura más centralizada que el sindicato.

Sin embargo, a la CNTE también se le devolvió el control de la vida profesional de los maestros y, con ello, la capacidad para que sus dirigentes puedan enviarlos a marchar o movilizarse en diferentes partes del país.

Tal como el SNTE, la coordinadora hace movilización electoral a favor de Morena, pero también, fiel a su naturaleza, siempre quiere más.

Antes del Mundial de futbol, la coordinadora presionó al gobierno federal para sacar más beneficios.

El dinero de la sección 22, al final del día se los deposita el SNTE, entonces tiene un cierto control en ese aspecto, o puede ejercer un cierto control, pero que en la práctica no ejerce porque la coordinadora los ha presionado muchísimo. No obstante que la CNTE funciona como un sindicato independiente al SNTE, es lo mismo. Todo lo que obtienen las distintas secciones afines a la CNTE, es lo mismo que obtiene el magisterio en general. Es decir, la CNTE es como la punta de lanza del SNTE”, dijeron profesores consultados por Investigaciones Excélsior.

La prueba de los vasos comunicantes entre ambos está en varios elementos. Uno de ellos: las cuotas sindicales. Éstas, el gobierno se las deposita a la SNTE y el sindicato las distribuye a las secciones.

El sindicato no le retiene el dinero a la coordinadora, y si lo hiciera sería otro elemento de pleito entre maestros.