Al cumplir 48 horas de paro de actividades, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiró la veintena de bloqueos instalados en distintos puntos de la capital y la zona metropolitana, luego de que fracasara el encuentro de negociación con autoridades federales y estatales.

Yenny Aracely Pérez Martínez, líder magisterial, informó que la decisión de abandonar la mesa tripartita, convocada en el complejo de dependencias de Ciudad Administrativa, ocurrió ante la ausencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y del gobernador Salomón Jara Cruz.

El magisterio acusó a los gobiernos federal y estatal de alargar las negociaciones sin dar respuestas concretas y exigió una mesa con capacidad de decisión inmediata. Además, no descartó reinstalar en enero un plantón como medida de presión.

Tras el descontento de su dirigencia, la base magisterial —encargada de la educación de casi un millón de alumnos— retiró las casas de campaña y lonas de las avenidas donde permaneció los días 26 y 27 de noviembre, movilización que generó el rechazo generalizado de miles de peatones y automovilistas.

La Comisión Política del sindicato indicó que los contingentes se concentraron en las inmediaciones de la terminal de autobuses antes de concluir la jornada de movilizaciones.

Entre las demandas pendientes del magisterio se encuentran la contratación de personal docente y administrativo, el pago de adeudos, la atención de incidencias laborales y mejoras en las condiciones de los planteles educativos. La dirigencia sostuvo que continuará con su organización interna y exigirá a las autoridades una respuesta a los compromisos establecidos.