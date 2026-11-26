La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este jueves un paro de labores de 48 horas en Oaxaca, medida que deja sin clases a más de 800 mil niñas y niños de educación básica, mientras los contingentes magisteriales realizan bloqueos en carreteras, casetas de cobro, cruceros y terminales de autobuses.

Las movilizaciones comenzaron desde las primeras horas del día. A partir de las 6:00 horas, integrantes del magisterio empezaron a concentrarse en los puntos asignados por su dirigencia, lo que ocasionó tráfico intenso en diferentes cruceros de la capital oaxaqueña.

Aunque la Secretaría de Organización de la Sección 22 estableció las 9:00 horas como inicio formal de las protestas, desde tres horas antes ya se reportaba presencia de manifestantes y complicaciones para circular.

Los trabajadores de la educación instalaron módulos semifijos con lonas en algunos puntos de concentración y no descartaron cierres totales en los cruceros donde se desarrollan las movilizaciones.

¿Dónde hay bloqueos por el paro de maestros?

Como parte de la jornada de protesta, la Sección 22 distribuyó a sus contingentes regionales en diferentes puntos estratégicos de Oaxaca, principalmente en accesos carreteros, instalaciones de transporte y vialidades de la capital.

Los maestros de la región de la Cañada se concentrarán en la caseta de Huitzo, mientras que los contingentes de la Costa realizarán su movilización en la caseta de Barranca Larga. Por su parte, los integrantes de la Mixteca tienen asignada la caseta de Telixtlahuaca.

En la ciudad de Oaxaca, el contingente del Istmo tiene previsto concentrarse en el crucero de Cinco Señores, uno de los puntos de circulación vehicular de la capital.

Los sectores de Sierra y Tuxtepec contemplan el cierre del acceso a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la región de Valles Centrales.

También se programaron movilizaciones en la terminal de autobuses ADO, donde participarán los sectores Ciudad y Tlacolula.

En el entronque de Hacienda Blanca, sobre la carretera con dirección a la Ciudad de México, se concentrarán los sectores Etla y Estatales, mientras que los contingentes de Miahuatlán y Ocotlán tienen asignada la terminal del BinniBus.

Por su parte, los sectores Periferia y Zimatlán realizarán sus actividades de protesta en el Monumento a la Madre, sobre la calzada Madero, y en la terminal de autobuses AU.

Estos puntos representan posibles afectaciones para automovilistas, usuarios del transporte público y pasajeros que tienen previsto viajar desde o hacia la capital oaxaqueña.

Los trabajadores de la educación instalaron módulos semifijos con lonas en algunos puntos de concentración Facebook/Xoxocotlán y su Gente

Más de 800 mil estudiantes se quedan sin clases

El paro de 48 horas de la Sección 22 impacta las actividades escolares de educación básica en la entidad, con más de 800 mil niñas y niños que se quedan sin clases debido a la suspensión de labores del personal docente.

La movilización sindical se desarrolla en distintas regiones del estado y contempla la participación de trabajadores de la educación de los sectores que integran la estructura de la Sección 22.

La suspensión de actividades escolares se suma a las afectaciones en la movilidad, debido a que los bloqueos se instalaron en puntos de conexión carretera y terminales de transporte.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra el cumplimiento de los compromisos económicos derivados de la jornada nacional de lucha de 2025.

Asimismo, la organización sindical exige atención a los conflictos que enfrentan distintos niveles educativos, así como respuestas a las peticiones del personal de apoyo y asistencia a la educación y de los trabajadores jubilados.

Las exigencias forman parte de una agenda laboral y administrativa que la dirigencia magisterial mantiene con las autoridades educativas y el Gobierno federal.